По Куп'янську небезпечно їздити в будь-який час доби, удари FPV по цивільних зростають — начальник РВА
За даними обласної влади Харківщини, відомо, що 325 населених пунктів області перебувають під евакуацією через постійні обстріли, зокрема і Куп’янського району
Про це в ефірі Громадського радіо більше розповів Андрій Канашевич, начальник Куп’янської районної військової адміністрації.
Раніше він повідомляв, що волонтери вже не можуть заїжджати в саме місто Куп’янськ, щоб забирати людей.
"Наразі суттєво безпекова ситуація не змінилася, але деякі волонтерські екіпажі все ж таки заїжджають у Куп’янськ, використовуючи броньовану техніку, і евакуюють людей. Але підтримка і допомога ДСНС і поліції досить суттєва. І з найбільш небезпечних місць Куп’янська, де активність ворожих FPV дуже висока, людей вивозять за допомогою саме поліції та ДСНС і потім передають уже волонтерам, які вивозять їх у Харків", — зазначив начальник РВА.
За його словами, "загалом можна сказати, що по Куп’янську їздити спокійно в будь-який час доби достатньо проблемно".
"Тому що використання FPV-дронів — особливо ми бачимо, що суттєво зросло використання дронів на оптоволокні, — атаки на цивільний транспорт, на місцевих мешканців — все це зростає, і говорити про якесь спокійне переміщення по місту ми вже не можемо", — розповів Канашевич.
Також він додав, що "можна говорити про те, що ситуація в Куп’янську достатньо критична щодо евакуації".
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