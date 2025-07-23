У Купʼянську залишаються близько 1,3 тис. цивільних, РФ атакує місто FPV-дронами, - Cинєгубов
Станом на 23 липня в Купʼянську на Харківщині залишаються близько 1,3 тис. людей. Водночас росіяни бʼють по цивільній інфраструктурі міста, яку неможливо зараз відновлювати
Про це написав глава Харківської ОДА Олег Синєгубов.
"У Куп’янську ситуація надважка. Російські війська безперервно атакують місто fpv-дронами, обстрілюючи будь-який район. Ворог б’є по цивільній інфраструктурі, яку відновлювати наразі неможливо. Відсутнє водопостачання, електроенергія поки є", – заявив він.
Синєгубов підкреслив, що за вчора з Купʼянського напрямку евакуювали 54 цивільних, проте ще 1,3 тис. залишаються.
"Закликаємо людей виїжджати, тому що перебувати в Куп'янську – це пряма загроза життю", – наголосив глава ОДА.
Також він додав, що в Харківській області тривають жнива, зокрема за планом у тилових громадах.
"Але у Куп'янському, Ізюмському, Лозівському районах ворог цілеспрямовано обстрілює сільськогосподарську техніку й підпалює поля. Наші аграрії збирають урожай героїчними зусиллями", – заявив керівник ОДА.
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