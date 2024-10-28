"На фронті в росіян є проблеми": військовий експерт Лакійчук пояснив, чому Росія перекидає резерви між напрямками

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Росіяни мають просування на фронті лише через те, що мають значну перевагу в особовому складі й постійно застосовують КАБи на кожному з напрямків. Втім, в них теж є проблеми. Перевагу в Селидовому вони мають через те, що призупинили наступ на Покровському напрямку. Вони перекидають оперативні резерви з Покровського напрямку. Тобто, найбільш підготовлені зʼєднання переміщуються з одного напрямку на інший. Вони не мають достатньо резервів, щоб сконцентруватись на кількох напрямках. Тому фактично вони концентрують свої головні сили та засоби на одному з напрямків, через що мають просування. Однак, просування відбувається з величезними втратами", - пояснив Лакійчук.

Експерт наголосив, що росіяни намагаються максимально реалізувати свій успіх на фронті, оскільки мають нестачу зі стратегічними резервами.

"В Росії є суттєва нестача стратегічних резервів. Тому зараз вони поки мають просування на фронті, намагаються максимально реалізувати цей успіх. Вони не шкодують для цього ані людей, ані техніки, ані боєприпасів", - додав він.

Від початку неділі, 27 жовтня, між двома арміями сталося 142 бойових зіткнення. Російські війська найактивніше атакують на Курахівському та Покровському напрямках.

28 жовтня у Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби між двома арміями сталося 144 бойових зіткнення. Російські війська найактивніше атакують на Курахівському та Покровському напрямках







