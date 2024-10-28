"На фронті в росіян є проблеми": військовий експерт Лакійчук пояснив, чому Росія перекидає резерви між напрямками
Керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія XXI Павло Лакійчук пояснив, що Росія має обмежені стратегічні резерви, тому постійно перекидає сили та засоби між напрямками
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Росіяни мають просування на фронті лише через те, що мають значну перевагу в особовому складі й постійно застосовують КАБи на кожному з напрямків. Втім, в них теж є проблеми. Перевагу в Селидовому вони мають через те, що призупинили наступ на Покровському напрямку. Вони перекидають оперативні резерви з Покровського напрямку. Тобто, найбільш підготовлені зʼєднання переміщуються з одного напрямку на інший. Вони не мають достатньо резервів, щоб сконцентруватись на кількох напрямках. Тому фактично вони концентрують свої головні сили та засоби на одному з напрямків, через що мають просування. Однак, просування відбувається з величезними втратами", - пояснив Лакійчук.
Експерт наголосив, що росіяни намагаються максимально реалізувати свій успіх на фронті, оскільки мають нестачу зі стратегічними резервами.
"В Росії є суттєва нестача стратегічних резервів. Тому зараз вони поки мають просування на фронті, намагаються максимально реалізувати цей успіх. Вони не шкодують для цього ані людей, ані техніки, ані боєприпасів", - додав він.
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