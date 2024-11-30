На фронті від початку доби відбулося 153 боєзіткнення: окупанти 38 разів атакували на Курахівському напрямку

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Від вогню ствольної артилерії та РСЗВ постраждали райони населених пунктів Велика Берізка, Порозок, Бачівськ, Сумської області, Сеньківка Чернігівської області й Тимофіївка Харківської області.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку російські окупанти вісім разів марно атакували оборонні рубежі українських підрозділів поблизу Вовчанська, Козачої Лопані та Гоптівки.

На Куп'янському напрямку українські воїни відбили три ворожі атаки неподалік Піщаного, Колісниківки, Лозової, Загризового, Новоєгорівки, ще три боєзіткнення тривають дотепер.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 13 штурмових та наступальних дій біля Греківки, Дружелюбівки, Новоєгорівки, Зарічного, Тернів та Торського, наразі ще тривають три боєзіткнення.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили десять штурмів противника, а ще два боєзіткнення продовжуються поблизу населених пунктів Часів Яр, Предтечине та Ступочки.

На Торецькому напрямку тривають 12 боєзіткнень поблизу населених пунктів Торецьк, Неліпівка та Щербинівка.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 28 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Лисівка, Красний Яр, Даченське, Жовте, Чумацьке та Новий Труд. Сили оборони відбили 26 атак противника, 2 боєзіткнення ще тривають.

На Курахівському напрямку окупанти провели 38 атак поблизу Сонцівки, Берестків, Зорі, Новодмитрівки, Курахового, Дачного, Дальнього, Катеринівки, Романівки, Антонівки, Ганівки та Успенівки, 12 боєзіткнень тривають до цього часу.

На Времівському напрямку Сили оборони 15 разів відбивали атаки ворога поблизу населених пунктів Веселий Гай, Костянтинопольське, Розлив, Велика Новосілка та Новопіль.

На Сіверському, Оріхівському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках на даний час доби ворог активних дій не проводив.