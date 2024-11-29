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Від початку доби на фронті відбулось 123 боєзіткнення: росіяни найактивніші на Курахівському напрямку

Юлія Лаврук
29 листопада, 2024 п'ятниця
16:40
Війна з Росією

На російсько-українському фронті від початку доби 29 листопада відбулось 123 бойових зіткнення. Окупанти 33 рази атакували на Курахівському напрямку

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Від російських артилерійських обстрілів продовжують потерпати прикордонні райони Чернігівщини, Сумщини та Харківщини. Окупанти атакували низку населених пунктів, серед яких Блешня, Порозок, Михальчина Слобода, Грем'ячка, Прогрес, Нова Гута та Відродженівське.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку окупанти двічі штурмували позиції українських підрозділів в районі Вовчанська та Тихого. Один бій досі триває.

На Куп'янському напрямку ворог 6 разів атакував позиції Сили оборони. Українські захисники відбили ворожі штурми неподалік Колісниківки, Лозової, Першотравневого та Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи атакували в районах Греківки, Новоєгорівки, Тернів, Ямполівки, Діброви, Торського, Зарічного, Григорівки та в Серебрянському лісі. З початку доби українські воїни відбили вже 16 атак.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили дві штурмові дії поблизу Часового Яру та в напрямку Білої Гори. Наразі триває дві атаки окупантів.

На Торецькому напрямку українські захисники відбили ворожу атаку в районі Дружби, також ворожа авіація завдала ударів по Олександро-Калиновому та Олександро-Шультиному.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 21 спробу потіснити Сили оборони із займаних позицій в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Чумацьке, Новий Труд та Жовте. Сили оборони загалом відбили 19 атак противника на напрямку. 

На Курахівському напрямку загарбники 33 рази атакували українські підрозділи, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Сонцівка, Берестки, Новодмитрівка, Зоря, Курахове, Дачне, Дальнє, Єлизаветівка, Ганнівка та Успенівка. Десять боїв продовжуються.

На Времівському напрямку загарбники провели 22 атаки позицій українських військ поблизу Веселого Гаю, Костянтинопольського, Сухих Ялів, Роздольного та Новодарівки. Одинадцять боєзіткнень тривають, також ворожа авіація завдала ударів КАБами по Новосілці та Макарівці.

На Гуляйпільському напрямку ворог застосовує штурмову авіацію, бив некерованими авіаційними ракетами по району населеного пункту Гуляйполе.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну безрезультатну спробу штурму позицій українських підрозділів.

На Курщині українські захисники за сьогодні відбили 11 атак російських загарбників, бої тривають.

  • Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав частини й підрозділи на Донеччині, зокрема, на Покровському та Курахівському напрямках, та поспілкувався з їхніми командирами.
Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
російська армія
Луганщина
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ЗСУ
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Чернігівщина
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окупанти
Запорізька область
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