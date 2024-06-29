На фронті загинув 39-річний керівник музею з Сосниці на Чернігівщині

Про це повідомили на facebook-сторінці Сосницької громади.

Юрій Помаз загинув 24 червня 2024 року в бою за Україну біля села Нововодяне, Сватівського району, Луганської області.

"Він був не лише хоробрим воїном, але й прекрасною людиною. Невимовний біль огортає душу, немає тих слів, щоб правильно висловити співчуття мамі, татові, всім рідним і друзям Юри", - йдеться у повідомленні.

Юрій народився 21 лютого 1985 року у Сосниці на Чернігівщині. Чоловік брав активну участь у розвитку та житті громади. Працював діловодом відділу освіти, культури, молоді та спорту. Згодом обійняв посаду керівника Сосницького краєзнавчого музею ім. Ю. С. Виноградського. Був учасником ініціативної групи "Сосниччина туристична".

24 травня 2022 року був призваний на військову службу по мобілізації. Проходив службу в третьому відділі Корюківського РТЦК та СП, а в кінці 2022 року був направлений до військової частини А7105 на посаду старшого стрільця.