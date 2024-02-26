На Харківщині двоє чоловіків підірвалися на міні
У неділю, 25 лютого, біля населеного пункту Великі Проходи Харківської області на міні підірвалися двоє чоловіків. Унаслідок цього вони загинули
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що подія сталася близько 16:00 біля населеного пункту Великі Проходи Харківського району. Від підриву на міні загинули двоє чоловіків 32 та 19 років. Вони були мешканцями селища Слатине.
"Вкотре наголошуємо: якщо ви знайшли вибухонебезпечний предмет, в жодному разі не чіпайте його та відійдіть на безпечну відстань якомога далі", - додав голова ОВА.
- Біля селища Довгеньке Харківської області внаслідок підриву на протипіхотній міні загинули двоє людей, ще одна отримала поранення.
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