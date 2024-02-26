На Харківщині двоє чоловіків підірвалися на міні

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що подія сталася близько 16:00 біля населеного пункту Великі Проходи Харківського району. Від підриву на міні загинули двоє чоловіків 32 та 19 років. Вони були мешканцями селища Слатине.

"Вкотре наголошуємо: якщо ви знайшли вибухонебезпечний предмет, в жодному разі не чіпайте його та відійдіть на безпечну відстань якомога далі", - додав голова ОВА.