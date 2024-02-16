На Харківщині цивільні підірвалися на міні: 2 загиблих, один поранений

Про це пише ДСНС.

"Двоє людей загинули, ще один травмований внаслідок підриву на боєприпасі. Подія сталася у п’ятницю поблизу с. Довгеньке Ізюмського району. Попередньо, люди підірвалися на протипіхотній міні", - йдеться у повідомленні.

Натомість очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що трагедія сталася зранку. Двоє чоловіків 25 та 50 років загинули. Ще один 30-річний чоловік госпіталізований, отримав уламкове поранення.