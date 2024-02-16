На Харківщині цивільні підірвалися на міні: 2 загиблих, один поранений
Біля селища Довгеньке Харківської області внаслідок підриву на протипіхотній міні загинули двоє людей, ще одна отримала поранення
Про це пише ДСНС.
"Двоє людей загинули, ще один травмований внаслідок підриву на боєприпасі. Подія сталася у п’ятницю поблизу с. Довгеньке Ізюмського району. Попередньо, люди підірвалися на протипіхотній міні", - йдеться у повідомленні.
Натомість очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що трагедія сталася зранку. Двоє чоловіків 25 та 50 років загинули. Ще один 30-річний чоловік госпіталізований, отримав уламкове поранення.
- У Харківській області 15 листопада цивільний чоловік підірвався на протипіхотній міні: він перебував у лікарні.
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