На Харківщині цивільний підірвався на протипіхотній міні: він у лікарні

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА.

Вказано, що інцидент стався у селі Сороківка Вільхівської громади Харківського району. На протипіхотній міні підірвався 42-річний цивільний. Наразі він перебуває у медичному закладі.

"Нагадуємо, у разі виявлення підозрілого предмета зателефонуйте до служби порятунку за номером 101 або до поліції – 102", - наголосили в ОВА.