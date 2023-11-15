На Харківщині цивільний підірвався на протипіхотній міні: він у лікарні
У Харківській області у середу, 15 листопада, цивільний чоловік підірвався на протипіхотній міні: він перебуває у лікарні
Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА.
Вказано, що інцидент стався у селі Сороківка Вільхівської громади Харківського району. На протипіхотній міні підірвався 42-річний цивільний. Наразі він перебуває у медичному закладі.
"Нагадуємо, у разі виявлення підозрілого предмета зателефонуйте до служби порятунку за номером 101 або до поліції – 102", - наголосили в ОВА.
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