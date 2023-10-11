Дорівнює трьом площам Хорватії: Шмигаль розповів, скільки української території потенційно заміновано

Про це Шмигаль сказав під час онлайн-виступу на Міжнародній конференції донорів з питань розмінування України, яка відбувається у хорватському Загребі, передає Урядовий портал.

Прем'єр наголосив, що для України "мінна війна" також є проявом геноциду, який чинять росіяни. У зоні потенційної небезпеки перебувають понад 6 млн людей.

"Ворог мінує дороги, ліси, сільськогосподарські землі, школи, дитсадки і лікарні, дитячі майданчики, житлові будинки. Внаслідок підриву на вибухонебезпечних предметах майже 250 людей загинули, ще близько 500 отримали поранення. І кожен день число жертв зростає", - розповів Шмигаль.

Він нагадав, що Світовий банк оцінює повний комплекс робіт з гуманітарного розмінування у понад 37 млрд доларів. Україна наразі для розмінування має 3 тисячі саперів та 29 механізованих машин. На думку Шмигаля, цього не буде достатньо.

"Тому ми визначили гуманітарне розмінування одним із пріоритетів і почали створення міжнародної коаліції із розмінування. Вже 40 країн та партнерських організацій погодилися спрямувати близько 300 млн доларів на спецтехніку та на інші цілі. Але нам потрібна ще більша мобілізація зусиль світової спільноти", - наголосив прем'єр.

Шмигаль окреслив чотири напрямки, у яких Україна потребує найбільшої підтримки: інноваційні технології, нові виробництва з локалізацією в Україні, розмінувальна техніка та фахівці. Він закликав усі країни та організації, які мають досвід у розмінуванні долучитися до очищення української території.

"Розмінування України - це глобальний проєкт, це інвестиція у безпеку Європи, це гарантія миру для майбутніх поколінь", - підкреслив прем'єр.