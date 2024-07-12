На Харківщині під час евакуації 6 людей підірвалися на розтяжці
У селі Стариця Вовчанської громади, що на Харківщині, шість людей підірвалися на російській розтяжці
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, це сталося вранці 12 липня в селі Стариця Вовчанської громади. Під час евакуації через лісосмугу шість людей підірвалися на розтяжці, яку залишили після себе окупанти.
У трьох із постраждалих – гостра реакція на стрес, ще у трьох – вибухові поранення.
Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
- Увечері четверга, 11 липня, росіяни масовано вдарили авіабомбами по житловому сектору селища Білий Колодязь Вовчанської громади. Загинули троє людей, ще вісім постраждали.
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