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На Харківщині під час евакуації 6 людей підірвалися на розтяжці

12 липня, 2024 п'ятниця
13:49
Війна з Росією граната розтяжка заміновано

У селі Стариця Вовчанської громади, що на Харківщині, шість людей підірвалися на російській розтяжці

Зміст

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, це сталося вранці 12 липня в селі Стариця Вовчанської громади. Під час евакуації через лісосмугу шість людей підірвалися на розтяжці, яку залишили після себе окупанти.

У трьох із постраждалих – гостра реакція на стрес, ще у трьох – вибухові поранення.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). 

  • Увечері четверга, 11 липня, росіяни масовано вдарили авіабомбами по житловому сектору селища Білий Колодязь Вовчанської громади. Загинули троє людей, ще вісім постраждали.
Теги:
Суспільство
Харківщина
воєнні злочини Росії
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