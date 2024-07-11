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Війна з Росією: хроніка
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Ворог атакував Вовчанську громаду на Харківщині: загинули щонайменше двоє людей

11 липня, 2024 четвер
19:45
Війна з Росією обстріл Харків

Увечері 11 липня російська окупаційна армія атакувала авіабомбою селище Білий Колодязь на Харківщині. Внаслідок обстрілу загинули цивільні

Зміст

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що авіабомба влучила у приватний сектор селища Білий Колодязь Вовчанської громади. За попередніми даними, загинули щонайменше двоє цивільних, ще вісім людей дістали поранення.

"На місці працюють медики екстреної допомоги та рятувальники", - написав Синєгубов.

  • Уранці 11 липня РФ обстріляла керованими авіабомбами сільськогосподарське підприємство у Харківській області. Внаслідок атаки поранення дістали 4 людини, також є постраждалі серед тварин.
  • Пізніше цього дня РФ завдала удару керованою авіаційною бомбою по селищу Борова Харківської області. Дістали поранення 4 цивільних.
Теги:
Новини
Україна
окупанти
Харківщина
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