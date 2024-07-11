Ворог атакував Вовчанську громаду на Харківщині: загинули щонайменше двоє людей
Увечері 11 липня російська окупаційна армія атакувала авіабомбою селище Білий Колодязь на Харківщині. Внаслідок обстрілу загинули цивільні
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що авіабомба влучила у приватний сектор селища Білий Колодязь Вовчанської громади. За попередніми даними, загинули щонайменше двоє цивільних, ще вісім людей дістали поранення.
"На місці працюють медики екстреної допомоги та рятувальники", - написав Синєгубов.
- Уранці 11 липня РФ обстріляла керованими авіабомбами сільськогосподарське підприємство у Харківській області. Внаслідок атаки поранення дістали 4 людини, також є постраждалі серед тварин.
- Пізніше цього дня РФ завдала удару керованою авіаційною бомбою по селищу Борова Харківської області. Дістали поранення 4 цивільних.
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