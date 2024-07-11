Окупанти атакували КАБами сільгосппідприємство на Харківщині: поранені 4 людини, постраждали тварини

Про це повідомили очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов і ДСНС.

Зазначається, що удар стався близько 6 ранку по селищу Глушківка Курилівської громади Куп’янського району.

Унаслідок атаки постраждали 4 працівників сільськогосподарського підприємства - чоловіки 43, 43, 44, 63 років. Один з них перебуває у важкому стані.

Крім цього, за даними ДСНС, через атаку постраждала велика рогата худоба. Також на відкритому просторі зайнялась суха солома на площі 150 кв.м.