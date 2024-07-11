Окупанти атакували КАБами сільгосппідприємство на Харківщині: поранені 4 людини, постраждали тварини
Вранці 11 липня російська окупаційна армія обстріляла керованими авіабомбами сільськогосподарське підприємство у Харківській області. Внаслідок атаки поранення отримали 4 людини, також є постраждалі серед тварин
Про це повідомили очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов і ДСНС.
Зазначається, що удар стався близько 6 ранку по селищу Глушківка Курилівської громади Куп’янського району.
Унаслідок атаки постраждали 4 працівників сільськогосподарського підприємства - чоловіки 43, 43, 44, 63 років. Один з них перебуває у важкому стані.
Крім цього, за даними ДСНС, через атаку постраждала велика рогата худоба. Також на відкритому просторі зайнялась суха солома на площі 150 кв.м.
- 9 липня російські окупанти обстріляли з авіації селище Куп’янськ-Вузловий на Харківщині: загинули двоє людей, ще четверо постраждали.
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