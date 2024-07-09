РФ завдала авіаударів по селищу на Харківщині: 2 людини загинули, 4 постраждали

Про це інформує пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, збройні сили РФ завдавали авіаударів з 16:10 до 16:40. Загинули 73-річний чоловік та 67-річна жінка.

Серед постраждалих 40-річний чоловік, 88-річна жінка та 18-річна дівчина - вони отримали поранення. Жінка 73 років зазнала гострої реакції на стрес.

У селищі пошкоджені житлові будинки та господарчі приміщення. Виникли пожежі.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).