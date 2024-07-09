РФ завдала авіаударів по селищу на Харківщині: 2 людини загинули, 4 постраждали
Ввечері вівторка, 9 липня, російські окупанти обстріляли з авіації селище Куп’янськ-Вузловий на Харківщині: загинули двоє людей, ще четверо постраждали
Про це інформує пресслужба Харківської обласної прокуратури.
За даними слідства, збройні сили РФ завдавали авіаударів з 16:10 до 16:40. Загинули 73-річний чоловік та 67-річна жінка.
Серед постраждалих 40-річний чоловік, 88-річна жінка та 18-річна дівчина - вони отримали поранення. Жінка 73 років зазнала гострої реакції на стрес.
У селищі пошкоджені житлові будинки та господарчі приміщення. Виникли пожежі.
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).
- На світанку 4 липня російська армія завдала удару з авіації по Куп’янському району Харківської області. Внаслідок обстрілу поранені четверо людей.
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