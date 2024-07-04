РФ на світанку вдарила по Куп'янському району Харківщини: поранені 4 людини
На світанку 4 липня російська армія завдала удару з авіації по Куп’янському району Харківської області. Внаслідок обстрілу поранені четверо людей
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Там зазначають, що 4 липня близько 5:00 росіяни здійснили авіаудари по селу Глушківка Купʼянського району, поранені чотири людини - троє жінок та чоловік.
Пошкоджені низка приватних домоволодінь та господарчих будівель.
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).
- Російські окупанти 3 липня атакували КАБами Київський район Харкова, внаслідок чого дістали поранення 14 людей, серед них двотижневе немовля.
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