РФ на світанку вдарила по Куп'янському району Харківщини: поранені 4 людини

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Там зазначають, що 4 липня близько 5:00 росіяни здійснили авіаудари по селу Глушківка Купʼянського району, поранені чотири людини - троє жінок та чоловік.

Пошкоджені низка приватних домоволодінь та господарчих будівель.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).