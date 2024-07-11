Росія вдарила КАБом по селищу на Харківщині: є поранені
Удень 11 липня російська окупаційна армія завдала удару керованою авіаційною бомбою по селищу Борова Харківської області
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Близько 16:00 ворог ударив КАБом по селищу Борова Ізюмського району. Є пожежа у приватному домоволодінні", - написав він.
За його даними, внаслідок обстрілу постраждали четверо цивільних: двоє чоловіків 52 і 69 років та дві жінки 30 і 70 років. Медичну допомогу їм надали на місці.
Окрім того, внаслідок атаки пошкоджено 12 приватних будинків. Ліквідація наслідків триває.
- Уранці 11 липня РФ обстріляла керованими авіабомбами сільськогосподарське підприємство у Харківській області. Внаслідок атаки поранення дістали 4 людини, також є постраждалі серед тварин.
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