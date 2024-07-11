Росія вдарила КАБом по селищу на Харківщині: є поранені

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 16:00 ворог ударив КАБом по селищу Борова Ізюмського району. Є пожежа у приватному домоволодінні", - написав він.

За його даними, внаслідок обстрілу постраждали четверо цивільних: двоє чоловіків 52 і 69 років та дві жінки 30 і 70 років. Медичну допомогу їм надали на місці.

Окрім того, внаслідок атаки пошкоджено 12 приватних будинків. Ліквідація наслідків триває.