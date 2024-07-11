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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Росія вдарила КАБом по селищу на Харківщині: є поранені

Росія вдарила КАБом по селищу на Харківщині: є поранені

11 липня, 2024 четвер
17:12
Війна з Росією обстріл Харківського району

Удень 11 липня російська окупаційна армія завдала удару керованою авіаційною бомбою по селищу Борова Харківської області

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Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 16:00 ворог ударив КАБом по селищу Борова Ізюмського району. Є пожежа у приватному домоволодінні", - написав він.

За його даними, внаслідок обстрілу постраждали четверо цивільних: двоє чоловіків 52 і  69 років та дві жінки 30 і 70 років. Медичну допомогу їм надали на місці.

Окрім того, внаслідок атаки пошкоджено 12 приватних будинків. Ліквідація наслідків триває.

  • Уранці 11 липня РФ обстріляла керованими авіабомбами сільськогосподарське підприємство у Харківській області. Внаслідок атаки поранення дістали 4 людини, також є постраждалі серед тварин.
Теги:
Новини
Україна
окупанти
Харківщина
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