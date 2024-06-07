На Харківщині в автівку влучив російський дрон: поранені дві жінки
У п'ятницю, 7 червня, у селищі Козача Лопань Дергачівської територіальної громади на Харківщині російський дрон влучив у цивільне авто, поранені дві жінки
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, інцидент стався близько 13:20. На момент влучання в автомобілі знаходились дві жінки: 62-річна водійка та 65-річна пасажирка.
Обидві отримали поранення, наразі лікарі надають їм медичну допомогу.
"Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених ЗС РФ", - зазначили у прокуратурі.
За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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У ніч проти 7 червня Росія атакувала Україну крилатими ракетами зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 та "шахедами". На Хмельниччині, Київщині та в Одесі лунали вибухи.
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