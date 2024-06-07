На Харківщині в автівку влучив російський дрон: поранені дві жінки

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, інцидент стався близько 13:20. На момент влучання в автомобілі знаходились дві жінки: 62-річна водійка та 65-річна пасажирка.

Обидві отримали поранення, наразі лікарі надають їм медичну допомогу.

"Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених ЗС РФ", - зазначили у прокуратурі.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).