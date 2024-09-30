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На Харківщині внаслідок атаки FPV-дрона постраждали 4 людини, серед них волонтери

Катерина Єсікова
30 вересня, 2024 понедiлок
21:28
Війна з Росією

Увечері понеділка, 30 вересня, російський ворог вдарив FPV-дроном по селу Івашки Харківської області. Унаслідок цього постраждали 4 людини, серед них волонтери

Зміст

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Зазначається, що 30 вересня близько 18:05 ворог атакував FPV-дроном село Івашки Богодухівського району.

"Двоє волонтерів чоловіки 24 та 62 років отримали поранення. 55-річна жінка та 17-річний хлопець зазнали гострої реакції на стрес", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, внаслідок удару пошкоджено автомобіль.

  • Цього ж дня Росія двічі атакувала FPV-дронами цивільне населення Куп'янська Харківської області, внаслідок чого загинула людина.
Теги:
Україна
волонтери
російська армія
безпілотник
Харківщина
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