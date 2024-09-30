Ворог атакував FPV-дронами автівку й зупинку громадського транспорту в Куп'янську: є загиблий

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.



"Слідством встановлено, що 30 вересня близько 8:30 ворожий FPV-дрон влучив у транспортний засіб. Поранення дістав 58-річний чоловік – водій авто. Його госпіталізовано до лікарні", - йдеться у повідомленні.



О 10:35 окупанти повторно атакували місто FPV-дроном, ударивши по зупинці громадського транспорту. На місці загинув 82-річний чоловік.

Відкрито провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).