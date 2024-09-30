Ворог атакував FPV-дронами автівку й зупинку громадського транспорту в Куп'янську: є загиблий
Російська окупаційна армія 30 вересня двічі атакувала FPV-дронами цивільне населення Куп'янська Харківської області, внаслідок чого загинула людина
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
"Слідством встановлено, що 30 вересня близько 8:30 ворожий FPV-дрон влучив у транспортний засіб. Поранення дістав 58-річний чоловік – водій авто. Його госпіталізовано до лікарні", - йдеться у повідомленні.
О 10:35 окупанти повторно атакували місто FPV-дроном, ударивши по зупинці громадського транспорту. На місці загинув 82-річний чоловік.
Відкрито провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).
- 23 вересня окупанти також завдали удару по Куп'янську, тоді внаслідок обстрілу загинула жінка.
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