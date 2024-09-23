Війська РФ зранку вдарили по Куп'янську: загинула жінка
Уранці понеділка, 23 вересня, російські окупаційні війська завдали удару по місту Куп'янськ Харківської області. Унаслідок обстрілу загинула місцева жителька
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що окупанти завдали чергового удару по Купʼянську близько 09:00.
Унаслідок обстрілу загинула цивільна 82-річна жінка.
Голова ОВА додав, що наразі на місці працюють правоохоронці та екстрені служби.
- Увечері неділі, 22 вересня, росіяни вдарили КАБами по Запоріжжю. Унаслідок цього поранення отримали 17 людей. Частково зруйновані будівлі.
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