На Херсонщині двоє чоловіків підірвалися на міні, одному з постраждалих ампутували ногу, - голова пресофісу ОВА Толоконніков

Про це повідомив голова пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков у етері телеканалу "Еспресо".

"У понеділок, 12 лютого, двоє місцевих жителів підірвалися на міні. Чоловіки зазнали поранень. Один із них перебуває у важкому стані, був госпіталізований у лікарню з ампутацією ноги. Інший чоловік дістав поранення середнього ступеня тяжкості, з частковою ампутацією пальців на нозі", - розповів голова пресофісу Херсонської ОВА.

За інформацією обласної військової адміністрації, чоловік збирав дрова у лісосмузі та натрапив на вибухівку, залишену російською армією. Внаслідок детонації потерпілий отримав вибухову травму та втратив частину ноги.

Ще один постраждалий внаслідок підриву на російській вибухівці - 62-річний чоловік, у якого діагностували вибухову травму та травматичну ампутацію пальців стопи.

Як повідомили в обласній прокуратурі, це сталось близько 14:30. Один із чоловіків збирав хмиз поблизу тракторної бригади та натрапив на вибуховий пристрій, який здетонував. Йому на допомогу кинувся ще один чоловік, але теж наступив на вибухонебезпечний предмет.

"Попередньо, чоловіки наступили на протипіхотні міни типу ПФМ-1 ("пелюстка", - ред.). За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Тривають першочергові слідчі дії за участі співробітників прокуратури та поліції", - йдеться у повідомленні.