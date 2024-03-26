На Херсонщині окупанти атакували дронами автобус з гуманітаркою
У Херсонській області російська окупаційна армія у вівторок, 26 березня, атакувала дронами автобус, який перевозив гуманітарну допомогу
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"У селі Одрадокам'янка росіяни вдарили двома FPV-дронами по автобусу, який віз гуманітарну допомогу", - йдеться у повідомленні.
Прокудін додав, що внаслідок російської атаки автобус та його вантаж знищено вщент. Водій та пасажири не постраждали.
Фото: Олександр Прокудін
Фото: Олександр Прокудін
Фото: Олександр Прокудін
- Того ж дня російські окупанти завдали удару по цивільній інфраструктурі в одному з районів Харкова.
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