На Херсонщині окупанти атакували дронами автобус з гуманітаркою

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"У селі Одрадокам'янка росіяни вдарили двома FPV-дронами по автобусу, який віз гуманітарну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Прокудін додав, що внаслідок російської атаки автобус та його вантаж знищено вщент. Водій та пасажири не постраждали.

Фото: Олександр Прокудін

Фото: Олександр Прокудін

Фото: Олександр Прокудін