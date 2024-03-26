Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова
Уранці вівторка, 26 березня, російські окупанти завдали удару по цивільній інфраструктурі в одному з районів Харкова
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Об 11:40 він заявив про "приліт" у Шевченківському районі міста.
Згодом стало відомо про те, що удар прийшовся по району житлової забудови Харкова.
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов також підтвердив удар росіян по цивільній житловій інфраструктурі Харкова.
"Зафіксовано влучання у Шевченківському районі. Інформація щодо постраждалих на цю хвилину не надходила. Огляд місця профільними службами триває", - додав він.
Терехов пізніше уточнив, що внаслідок атаки постраждала нежитлова будівля Харкова, у багатоповерхівці, що розташована поряд, повилітали шибки. За його словами, поранених та загиблих, на щастя, немає.
- У ніч на 26 березня Росія атакувала територію України на східному та південному напрямках. У Харкові пролунали вибухи.
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