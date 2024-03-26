Росія атакувала "шахедами" зі сходу. У Харкові пролунали вибухи

Про російську атаку повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Про загрозу застосування ударних БПЛА у Сумській та Харківській областях повідомили відразу після півночі.

Через декілька хвилин стало відомо, що дрони спрямовано на Харків і триває повітряна атака.

О 00:41 про вибухи у місті повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"У Харкові чутно було вибух, є інформація, що місто атакують "шехеди". Будьте обережні", - йдеться у повідомленні.

Кореспонденти "Суспільного" повідомили про повторні вибухи у місті о 01:06, 01:17 та 01:22.

О 01:48 Ігор Терехов повідомив подробиці атаки на Харків:

"Приліт одного з безпілотників у землю біля нежитлової будівлі. Попередньо без жертв та постраждалих, лише вибиті шибки у будові поряд з вирвою від вибуху".

Очільник Харківської ОВА повідомив, що "За попередньою інформацією, сили ППО над Харківщиною збили щонайменше вісім ворожих безпілотників".

Близько 01:50 військові оголосили відбій загрози ударних БПЛА.