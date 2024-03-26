Росія атакувала "шахедами" зі сходу. У Харкові пролунали вибухи
У ніч на 26 березня Росія атакувала територію України ударними дронами на східному напрямку. У Харкові пролунали вибухи
Про російську атаку повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Про загрозу застосування ударних БПЛА у Сумській та Харківській областях повідомили відразу після півночі.
Через декілька хвилин стало відомо, що дрони спрямовано на Харків і триває повітряна атака.
О 00:41 про вибухи у місті повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
"У Харкові чутно було вибух, є інформація, що місто атакують "шехеди". Будьте обережні", - йдеться у повідомленні.
Кореспонденти "Суспільного" повідомили про повторні вибухи у місті о 01:06, 01:17 та 01:22.
О 01:48 Ігор Терехов повідомив подробиці атаки на Харків:
"Приліт одного з безпілотників у землю біля нежитлової будівлі. Попередньо без жертв та постраждалих, лише вибиті шибки у будові поряд з вирвою від вибуху".
Очільник Харківської ОВА повідомив, що "За попередньою інформацією, сили ППО над Харківщиною збили щонайменше вісім ворожих безпілотників".
Близько 01:50 військові оголосили відбій загрози ударних БПЛА.
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