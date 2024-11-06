На Куп'янському напрямку евакуації підлягають 8 тис. цивільних
Вісім тисяч жителів населених пунктів на Куп'янському напрямку підлягають евакуації. Понад 4200 людей потрібно вивезти безпосередньо з Куп'янської громади
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Борівський і Куп'янський напрямки залишаються найважчими, там наші воїни за добу відбили близько восьми ворожих атак. Однак ворог знову ж таки обирає для себе ці напрямки як пріоритетні й кидає туди дуже велику кількість саме живої сили. З цих напрямків ми маємо продовжувати евакуаційні заходи", - сказав він і додав, що за останню добу звідти евакуювали близько 160 осіб.
Чиновник уточнив, що влада планує евакуювати 2700 жителів міста Куп‘янськ і майже 1500 мешканців сіл територіальної громади.
"Пріоритет — евакуювати 1258 місцевих з лівого берега, де зараз проходять бойові дії", - наголосив Синєгубов.
Щодо Борівської громади, то там евакуації підлягають 72 жителі у 17 населених пунктах.
- 15 жовтня в Харківській області з Кіндрашівської, Курилівської, Петропавлівської та Купʼянської громади, зокрема, міста Купʼянськ, оголосили обовʼязкову евакуацію всіх цивільних мешканців. Водночас у Борівській громаді запровадили примусову евакуацію сімей із дітьми.
- 23 жовтня Синєгубов казав, що через руйнування ворогом переправ темпи евакуації з Куп'янщини знизилися.
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