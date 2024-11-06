На Куп'янському напрямку евакуації підлягають 8 тис. цивільних

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Борівський і Куп'янський напрямки залишаються найважчими, там наші воїни за добу відбили близько восьми ворожих атак. Однак ворог знову ж таки обирає для себе ці напрямки як пріоритетні й кидає туди дуже велику кількість саме живої сили. З цих напрямків ми маємо продовжувати евакуаційні заходи", - сказав він і додав, що за останню добу звідти евакуювали близько 160 осіб.

Чиновник уточнив, що влада планує евакуювати 2700 жителів міста Куп‘янськ і майже 1500 мешканців сіл територіальної громади.

"Пріоритет — евакуювати 1258 місцевих з лівого берега, де зараз проходять бойові дії", - наголосив Синєгубов.

Щодо Борівської громади, то там евакуації підлягають 72 жителі у 17 населених пунктах.