На Курахівському напрямку група росіян намагалася десантуватися, але була знищена, - пресслужба 33-ї ОМБр

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"На Курахівському напрямку ворог використовує бронетехніку, оскільки ділянка, яку росіяни намагаються подолати, складається з полів, через які складно пересуватися пішки. Ці поля дистанційно заміновані або добре пристріляні нашими артилерійськими системами й мінометами. Також ми активно застосовуємо FPV-дрони. Вчора на нашому напрямку відбувся черговий ворожий штурм. Це була спроба висадити десант у двох посадках, де вони планували закріпитися, вкопатися, чекати на підтримку і згодом рухатися далі, але росіянам це не вдалося. Ми зупинили штурм і повністю знищили десантну групу", - наголосив Войтенков.

В.о. пресофіцера 33-ї ОМБр також додав, що зазвичай росіяни підвозять техніку, з якої можуть висадити до 10-15 осіб. Проте ми їх бачимо завдяки цілодобовому моніторингу поля бою.

"Будь-які їхні спроби сховатися, замаскуватися або зайняти укриття ми анулюємо, дезінтегруємо й знищуємо. Ми не дозволяємо їм скупчуватися, оскільки це небезпечно. Саме тому вони пересуваються малими групами, намагаючись накопичити сили для подальшого просування. Однак ми їм цього не дозволяємо", - зауважив Войтенков.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за результатом кількаденної роботи у бригадах, які ведуть оборону на Покровському напрямку, заявив, що там наразі найскладніша ситуація.

Майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман зазначив, що бої за Покровськ можуть тривати місяцями.





