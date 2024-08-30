На Курахівському напрямку група росіян намагалася десантуватися, але була знищена, - пресслужба 33-ї ОМБр
В.о. пресофіцера 33-ї ОМБр Назар Войтенков зазначив, що росіяни пересуваються малими групами, намагаючись накопичити сили для подальшого просування
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"На Курахівському напрямку ворог використовує бронетехніку, оскільки ділянка, яку росіяни намагаються подолати, складається з полів, через які складно пересуватися пішки. Ці поля дистанційно заміновані або добре пристріляні нашими артилерійськими системами й мінометами. Також ми активно застосовуємо FPV-дрони. Вчора на нашому напрямку відбувся черговий ворожий штурм. Це була спроба висадити десант у двох посадках, де вони планували закріпитися, вкопатися, чекати на підтримку і згодом рухатися далі, але росіянам це не вдалося. Ми зупинили штурм і повністю знищили десантну групу", - наголосив Войтенков.
В.о. пресофіцера 33-ї ОМБр також додав, що зазвичай росіяни підвозять техніку, з якої можуть висадити до 10-15 осіб. Проте ми їх бачимо завдяки цілодобовому моніторингу поля бою.
"Будь-які їхні спроби сховатися, замаскуватися або зайняти укриття ми анулюємо, дезінтегруємо й знищуємо. Ми не дозволяємо їм скупчуватися, оскільки це небезпечно. Саме тому вони пересуваються малими групами, намагаючись накопичити сили для подальшого просування. Однак ми їм цього не дозволяємо", - зауважив Войтенков.
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