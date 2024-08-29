Наприкінці вересня атакувальні можливості росіян вичерпаються: майор запасу НГУ про ситуацію на Покровському напрямку
Майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман зазначив, що бої за Покровськ можуть тривати місяцями
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Не варто розповсюджувати панічні настрої щодо втрати Покровська, начебто це призведе до глобальних і катастрофічних наслідків у російсько-українській війні. Подібні прогнози вже лунали, коли ми відступали з боями з Бахмута, і говорили, що це дає росіянам можливість просунутися на північ від Бахмута до Куп'янська, Лимана, Вугледара та оточити значну частину наших військ. Але цього не сталося. Вони продовжували наступ, і ми були змушені відступити з Авдіївки. Тоді теж лунали заяви, що це катастрофа і що все втрачено. Тепер подібні розмови виникають щодо Покровська. Однак бої за Покровськ можуть тривати місяцями", - зауважив Гетьман.
За словами ветерана російсько-української війни, росіяни можуть спробувати обійти Покровськ, адже бойові дії в міських умовах завжди затягуються.
"Наразі ми відступаємо на один кілометр за три-чотири дні через шалений тиск ворога. Але жодна армія не здатна атакувати нескінченно. Рано чи пізно, за прогнозами до кінця вересня, а ймовірніше навіть раніше, можливості росіян для атаки з такою інтенсивністю вичерпаються", - наголосив Гетьман.
- Від початку 28 серпня на фронті відбулося 182 бойові зіткнення. Росіяни зосереджують основні наступальні зусилля на Покровському напрямку.
- Російська окупаційна армія активно готується до нових штурмових дій на Покровському напрямку. Ворог просунувся біля 6 населених пунктів.
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