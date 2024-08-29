Наприкінці вересня атакувальні можливості росіян вичерпаються: майор запасу НГУ про ситуацію на Покровському напрямку

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Не варто розповсюджувати панічні настрої щодо втрати Покровська, начебто це призведе до глобальних і катастрофічних наслідків у російсько-українській війні. Подібні прогнози вже лунали, коли ми відступали з боями з Бахмута, і говорили, що це дає росіянам можливість просунутися на північ від Бахмута до Куп'янська, Лимана, Вугледара та оточити значну частину наших військ. Але цього не сталося. Вони продовжували наступ, і ми були змушені відступити з Авдіївки. Тоді теж лунали заяви, що це катастрофа і що все втрачено. Тепер подібні розмови виникають щодо Покровська. Однак бої за Покровськ можуть тривати місяцями", - зауважив Гетьман.

За словами ветерана російсько-української війни, росіяни можуть спробувати обійти Покровськ, адже бойові дії в міських умовах завжди затягуються.

"Наразі ми відступаємо на один кілометр за три-чотири дні через шалений тиск ворога. Але жодна армія не здатна атакувати нескінченно. Рано чи пізно, за прогнозами до кінця вересня, а ймовірніше навіть раніше, можливості росіян для атаки з такою інтенсивністю вичерпаються", - наголосив Гетьман.

Від початку 28 серпня на фронті відбулося 182 бойові зіткнення. Росіяни зосереджують основні наступальні зусилля на Покровському напрямку.

Російська окупаційна армія активно готується до нових штурмових дій на Покровському напрямку. Ворог просунувся біля 6 населених пунктів.



