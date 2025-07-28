На Майдані в Києві вшанували памʼять страчених під час теракту в Оленівці

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Учасники акції тримали плакати з нагадуваннями про злочин в Оленівці та закликами до звільнення полонених. Також прозвучала Молитва українського націоналіста, яку одночасно виголосили сотні присутніх.

Цьогоріч пам’ять страчених уперше вшанували на державному рівні. Як зазначила Ольга Андріанова, представниця "Асоціації родин захисників Азовсталі", це важливий крок, адже йдеться про героїв, які боролися за Україну і були підступно вбиті беззбройні. За її словами, очевидці трагедії впевнені: обстріл був інсценованим, а вибух – спланованим терактом.

"Це апогей ницості й слабкості росіян, які не змогли перемогти на полі бою і вдалися до масового вбивства беззбройних полонених", — наголосила Андріанова.

Мати полоненого захисника Маріуполя Тетяна розповіла, що її син перебуває у полоні вже понад три роки. Йому було 21, коли він захищав місто. Востаннє він вийшов на зв’язок у травні 2022 року, написавши лише: "У мене все добре". Жінка впевнена: її сина засудили незаконно просто за те, що він обороняв свою землю.

"Такі акції — це мінімум, що ми як громадяни можемо зробити для підтримки наших полонених", — сказала вона.

Євгенія Синельник з "Асоціації родин захисників Азовсталі" підкреслила, що проблема військового полону стала частиною української реальності. За її словами, факти вбивств у полоні давно не є поодинокими випадками, а системним злочином.

"Ми повинні постійно тримати цю тему на порядку денному — в Україні та за кордоном. Потрібна підтримка, розголос, міжнародний тиск, а також справжня відповідальність для тих, хто причетний до цих злочинів", — наголосила вона.

Синельник також звернула увагу на потребу активнішого залучення представників Координаційного штабу з питань полонених до перемовин і комунікації з родинами. Вона зазначила, що зараз навантаження велике, але діалог має залишатися живим і зрозумілим для тих, хто чекає своїх рідних.