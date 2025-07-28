Теракт в Оленівці: Сибіга закликав суд у Гаазі видати ордери на арешт усіх винних

Про це він написав у соцмережі X.

"29 липня 2022 року Росія навмисно вбила понад 50 українських військовополонених та поранила понад 150 інших у спланованому теракті. Це були захисники України, які склали зброю та мали бути захищені міжнародним гуманітарним правом", - нагадав дипломат.

"Ми закликаємо Міжнародний кримінальний суд видати ордери на арешт усіх винних — від безпосередніх виконавців до тих, хто в російському командуванні замовив і приховав цей злочин", - додав Сибіга.

Він також наголосив на необхідності підтримки Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України. Міжнародна спільнота має забезпечити повну відповідальність за незліченні злочини, які скоїла РФ.