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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

"Біль, який не стихає": в Україні вшановують пам'ять військових і цивільних, загиблих у полоні

Світлана Кравченко
28 липня, 2025 понедiлок
09:51
Війна з Росією

В Україні встановлено 28 липня днем вшанування пам’яті захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні

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Про це повідомляють Генеральний штаб ЗСУ, уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець та пресслужба СБУ.

"28 липня в Україні вшановують пам'ять тих, хто був страчений, закатований або загинув у полоні. Цей день – не лише про втрату. Це про біль, який не стихає. Про людей, яких не встигли обійняти. Про злочини, які не мають терміну давності і про які Україна має говорити світові", - наголосив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Він додав, що системні злочини проти полонених стали частиною воєнної практики країни-агресора. Росіяни катують, розстрілюють, принижують, використовують людей як живий щит, інструмент пропаганди і шантажу. Росія порушує Женевські конвенції, Конвенцію ООН проти катувань, Римський статут Міжнародного кримінального суду, основи гуманістичної традиції. Це є воєнними злочинами та злочини проти людяності.

"Оленівка, тортури струмом у полоні, сексуальне насильство, неналежне харчування, відсутність медичної допомоги і зв’язку з рідними – не винятки, а ланки цілеспрямованої політики... Маємо справу з організованою системою знущань над українськими полоненими. Це недостатньо спостерігати – міжнародні інституції мусять діяти. Потрібен їхній тиск. Доступ. Контроль. Відповідальність... Ми вшановуємо полеглих у полоні. Закатованих. Знищених. Ми пам’ятаємо. І не пробачимо", - підкреслив Сирський.

Уповноважений ВРУ з прав людини також наголосив, що Росія систематично порушує міжнародне гуманітарне право, що призводить до загибелі українських військовополонених і незаконно утримуваних цивільних. 

"Розстріли, тортури, страти — це цілеспрямовані дії агресора проти людяності. Ми пам’ятаємо. І продовжуємо боротися за повернення кожного та кожної, хто досі перебуває у полоні", - додав Лубінець.

У Службі безпеки також нагадали, що ворог намагався зламати наших воїнів, але не зміг знищити їхню гідність.

"Імена загиблих назавжди залишаться у нашій пам’яті, у наших діях, у кожній кулі та снаряді, випущеному по окупантах. СБУ документує воєнні злочини Росії. Кожен, хто причетний до катувань українських військових, отримає свій справедливий суд", - додали у спецслужбі.

Сухопутні війська ЗСУ зазначили, що цього дня ми згадуємо всіх, хто не пережив жорстокість російських катів, тих, хто вже не зможе побачити нашу перемогу, тих, хто віддав своє життя за Україну. 

"Схиляємо голови у скорботі за всіма жертвами ворожого режиму. Ми знаємо, що у ворожих казематах і досі перебувають тисячі українців. Памʼятаємо про них. Україна щодня працює над тим, щоб всі її громадяни, що перебувають у полоні, якнайшвидше повернулись додому. Чекаємо кожного й кожну", - наголосили у війську.

  • Цей день покликаний вшанувати пам’ять усіх, хто загинув у російській неволі. Дата обрана невипадково: у ніч з 28 на 29 липня 2022 року Росія здійснила жахливий теракт у колонії біля Оленівки, де утримували оборонців "Азовсталі". Тоді було вбито щонайменше 53 українських оборонців, понад 130 — були поранені.
Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
російська армія
злочини проти людяності
злочини проти людства
воєнні злочини Росії
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