На Одещині серед дня збили два російські розвідувальні дрони

Про це повідомили у Силах оборони півдня.

Зазначається, що російські "Орлани" знищили воїни зенітної ракетної Одеської бригади близько 12:00 над акваторією Чорного моря.

Напередодні військові повідомили про бойову роботу по розвідувальних дронах росіян на Одещині і нагадали, що це також може бути небезпечно.

