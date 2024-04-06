На Одещині серед дня збили два російські розвідувальні дрони
У суботу, 6 квітня, українські військові в Одеській області збили два російські розвідувальні безпілотники "Орлан-10" над Чорним морем
Про це повідомили у Силах оборони півдня.
Зазначається, що російські "Орлани" знищили воїни зенітної ракетної Одеської бригади близько 12:00 над акваторією Чорного моря.
Напередодні військові повідомили про бойову роботу по розвідувальних дронах росіян на Одещині і нагадали, що це також може бути небезпечно.
- У ніч на 6 квітня росіяни запустили кілька груп "шахедів" та ракети. У Харкові пролунали вибухи, є влучання, загинули шестеро людей, ще 11 поранені. На Київщині працювала ППО. Вибухи було чутно також у Запоріжжі. Є влучання на Херсонщині та Донеччині.
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