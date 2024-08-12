На окупованій Луганщині "ветерани" війни навчатимуть дітей: Кремль виділяє на це кошти, - ОВА
Російська влада у тимчасово окупованій Луганській області запровадила програму проведення так званими ветеранами війни з РФ виховної роботи з дітьми та молоддю
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
"Виховною роботою з дітьми та молоддю там займатимуться учасники війни з Росії. Ті, кому вдасться повернутися", - зазначив він.
За словами голови ОВА, відповідну програму вже розробляють у Кремлі. Її проєкт має бути готовий до 1 вересня, адже вже із 2025 року загарбники планують виділити за цим напрямом державі кошти на наступні 6 років.
Крім того, росіяни передбачають відкриття додаткових або розширення діяльності існуючих регіональних відділень центру розвитку військово-спортивної підготовки у кожному регіоні, зокрема і в окупованих.
- На тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни розширюють програми виховання бойовиків зі шкільної лави. Зокрема, до навчань вже долучили 138 дітей з так званої ЛНР.
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