На окупованій Луганщині "ветерани" війни навчатимуть дітей: Кремль виділяє на це кошти, - ОВА

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Виховною роботою з дітьми та молоддю там займатимуться учасники війни з Росії. Ті, кому вдасться повернутися", - зазначив він.

За словами голови ОВА, відповідну програму вже розробляють у Кремлі. Її проєкт має бути готовий до 1 вересня, адже вже із 2025 року загарбники планують виділити за цим напрямом державі кошти на наступні 6 років.

Крім того, росіяни передбачають відкриття додаткових або розширення діяльності існуючих регіональних відділень центру розвитку військово-спортивної підготовки у кожному регіоні, зокрема і в окупованих.