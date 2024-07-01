Про це інформує очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.



Як розповідають пропагандистські ЗМІ, з дітьми окупанти проводяться заняття з тактичної та вогневої підготовки, основ радіаційно-хімічного, біологічного захисту та керування БПЛА. З найбільш обдарованих учнів виховують "політруків".

Так, протягом навчального року підлітків муштрують у загонах "юнармії", влітку направляють на так звану спецпідготовку, а через декілька років - на фронт.

До того ж списки потенційних "захисників вітчизни" ретельно уточнюються під час медичних обстежень.

В Луганській ОВА додають, що тим часом російський диктатор Володимир Путін розповідає молоді, що відновлення "ЛНР" йде досить швидкими темпами.

"Серед найвищих досягнень - ремонти дахів та водогону у Кіровську, вперше за десять років, та встановлення банкоматів у так званих багатофункціональних центрах надання державних та муніципальних послуг (БФЦ)", - розповідає Лисогор.

З-поміж окупованих у 2022 році населених пунктів до списку потрапили: Щастя, Мілове, Кремінна, Біловодськ, Рубіжне, Лисичанськ, Новоайдар та Станиця Луганська.

"Як будуть працювати банкомати у знеструмлених містах не зрозуміло. Сєверодонецьк до переліку "острівців цивілізації" не увійшов взагалі. А луганчани у спеку годинами стоять на вулиці у черзі до пунктів обслуговування мобільного оператора МКС, щоб уточнити свої паспортні дані,– "руський мир" приніс цифрове рабство, але це вже нікого не обурює", - додає голова ОВА.