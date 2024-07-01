Навчають біологічному захисту й керуванню БПЛА: окупанти на Луганщині розширюють програми виховання бойовиків з-поміж учнів
На тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни розширюють програми виховання бойовиків зі шкільної лави. Зокрема, до навчань вже долучили 138 дітей з так званої ЛНР
Про це інформує очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
Як розповідають пропагандистські ЗМІ, з дітьми окупанти проводяться заняття з тактичної та вогневої підготовки, основ радіаційно-хімічного, біологічного захисту та керування БПЛА. З найбільш обдарованих учнів виховують "політруків".
Так, протягом навчального року підлітків муштрують у загонах "юнармії", влітку направляють на так звану спецпідготовку, а через декілька років - на фронт.
До того ж списки потенційних "захисників вітчизни" ретельно уточнюються під час медичних обстежень.
В Луганській ОВА додають, що тим часом російський диктатор Володимир Путін розповідає молоді, що відновлення "ЛНР" йде досить швидкими темпами.
"Серед найвищих досягнень - ремонти дахів та водогону у Кіровську, вперше за десять років, та встановлення банкоматів у так званих багатофункціональних центрах надання державних та муніципальних послуг (БФЦ)", - розповідає Лисогор.
З-поміж окупованих у 2022 році населених пунктів до списку потрапили: Щастя, Мілове, Кремінна, Біловодськ, Рубіжне, Лисичанськ, Новоайдар та Станиця Луганська.
"Як будуть працювати банкомати у знеструмлених містах не зрозуміло. Сєверодонецьк до переліку "острівців цивілізації" не увійшов взагалі. А луганчани у спеку годинами стоять на вулиці у черзі до пунктів обслуговування мобільного оператора МКС, щоб уточнити свої паспортні дані,– "руський мир" приніс цифрове рабство, але це вже нікого не обурює", - додає голова ОВА.
- Нещодавно повідомлялося, що вищий навчальний заклад, що розміщується в окупованій будівлі Луганського національного університету імені Володимира Даля, у новому навчальному році розпочне підготовку техніків та операторів безпілотних авіаційних систем.
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