На Покровському напрямку ЗСУ з початку доби відбили 20 атак противника. Зведення Генштабу
З початку пʼятниці, 17 жовтня, на фронті відбулося 80 бойових зіткнень, найважча ситуація на Покровському напрямку
Про це йдеться у зведенні Генштабу за 16:00.
Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Малушине, Козаче, Старикове, Гірки, Біла Береза, Бобилівка Сумської області; Хрінівка, Грем’яч, Орликівка, Гута Студенецька, Клюси Чернігівської області.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося 2 бойові зіткнення з ворожими військами. Крім того, ворог завдав 6 авіаударів, скинув 14 керованих авіабомб, а також здійснив 100 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких один — із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 7 атак противника поблизу Вовчанська та в напрямку населених пунктів Обухівка, Колодязне. Ще три бойові зіткнення тривають дотепер.
На Куп’янському напрямку російські окупанти 6 разів намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Піщане, Петропавлівка та в напрямку Куп’янська. Дотепер триває одне бойове зіткнення.
На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 9 атак у бік позицій українських підрозділів поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Торське, Шандриголове й Дробишеве, а також у напрямку населеного пункту Коровій Яр. Два бойові зіткнення тривають.
Одну ворожу атаку відбили Сили оборони на Слов’янському напрямку. Агресор проявляв активність у районах Дронівки та Ямполя. Ще 3 бойові зіткнення точаться дотепер.
На Краматорському напрямку сьогодні противник не проводив наступальних дій.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 7 штурмових дій у районах Щербинівки, Русиного Яру та в напрямку населеного пункту Бересток. Одне бойове зіткнення триває.
На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 22 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Філія та в напрямку Новопавлівки й Покровська. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 20 атак противника. Бої тривають у двох локаціях.
На Олександрівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у напрямку Орестополя та районах населених пунктів Олександроград, Січневе, Новомиколаївка, Новогригорівка, Веселе, Малинівка. Сили оборони відбили 9 ворожих штурмів, ще 4 бойові зіткнення досі тривають.
З початку доби на Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
На Оріхівському напрямку ворог наступав у районі населеного пункту Кам’янське.
На Придніпровському напрямку ворог один раз марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту.
На решті напрямків — без змін.
- Протягом минулої доби 16 жовтня російська окупаційна армія на війні проти України втратила 730 військовослужбовців.
