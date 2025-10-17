Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Війна з Росією На Покровському напрямку ЗСУ з початку доби відбили 20 атак противника. Зведення Генштабу

На Покровському напрямку ЗСУ з початку доби відбили 20 атак противника. Зведення Генштабу

Влад Дідусь
17 жовтня, 2025 п'ятниця
17:22
Війна з Росією ЗСУ

З початку пʼятниці, 17 жовтня, на фронті відбулося 80 бойових зіткнень, найважча ситуація на Покровському напрямку

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генштабу за 16:00.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Малушине, Козаче, Старикове, Гірки, Біла Береза, Бобилівка Сумської області; Хрінівка, Грем’яч, Орликівка, Гута Студенецька, Клюси Чернігівської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося 2 бойові зіткнення з ворожими військами. Крім того, ворог завдав 6 авіаударів, скинув 14 керованих авіабомб, а також здійснив 100 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких один — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 7 атак противника поблизу Вовчанська та в напрямку населених пунктів Обухівка, Колодязне. Ще три бойові зіткнення тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку російські окупанти 6 разів намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Піщане, Петропавлівка та в напрямку Куп’янська. Дотепер триває одне бойове зіткнення.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 9 атак у бік позицій українських підрозділів поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Торське, Шандриголове й Дробишеве, а також у напрямку населеного пункту Коровій Яр. Два бойові зіткнення тривають.

Одну ворожу атаку відбили Сили оборони на Слов’янському напрямку. Агресор проявляв активність у районах Дронівки та Ямполя. Ще 3 бойові зіткнення точаться дотепер.

На Краматорському напрямку сьогодні противник не проводив наступальних дій.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 7 штурмових дій у районах Щербинівки, Русиного Яру та в напрямку населеного пункту Бересток. Одне бойове зіткнення триває.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 22 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Філія та в напрямку Новопавлівки й Покровська. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 20 атак противника. Бої тривають у двох локаціях.

На Олександрівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у напрямку Орестополя та районах населених пунктів Олександроград, Січневе, Новомиколаївка, Новогригорівка, Веселе, Малинівка. Сили оборони відбили 9 ворожих штурмів, ще 4 бойові зіткнення досі тривають.

З початку доби на Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку ворог наступав у районі населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку ворог один раз марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту.

На решті напрямків — без змін.

  • Протягом минулої доби 16 жовтня російська окупаційна армія на війні проти України втратила 730 військовослужбовців.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Донбас
російська армія
Луганщина
Краматорськ
Сумщина
ЗСУ
Херсонщина
Дніпропетровщина
Чернігівщина
Донеччина
окупанти
Слов'янськ
Запорізька область
Харківщина
Військові новини
Куп'янськ
Лиман
Покровськ
Вовчанськ
Читайте також:
центр для неповнолітніх біженців у Дубліні
Автор Вікторія Литвин
16 жовтня, 2025 четвер
У Дубліні в центрі для неповнолітніх біженців вбили українського підлітка: у посольстві оприлюднили ім'я загиблого
Володимир Золкін
Автор Марина Клюєва
16 жовтня, 2025 четвер
Впродовж усієї програми натякав, що нам потрібен закон, який буде регулювати питання цензури, - Чиченіна про нове шоу Золкіна
Автор Юрій Мартинович
16 жовтня, 2025 четвер
Кримська війна і сучасні паралелі: чому Путін боїться повторити долю Миколи І
Київ
+10.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.48
    Купівля 41.48
    Продаж 41.96
  • EUR
    Купівля 48.42
    Продаж 49.1
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
17 жовтня
20:08
Ексклюзив
ядерна зброя
Традиційна модель стримування часів XX століття вже не працює, - екскерівник ЦРУ Данненберг
20:04
OPINION
Нова школа — не про оцінки. Як освіта може стати опорою, а не травмою
19:55
Оновлено
БПЛА
РФ перед зустріччю Трампа і Зеленського запустила дрони. Ситуація ввечері 17 жовтня
19:37
Руслан Маліновський, збірна України, Україна
Україна покращила позиції у рейтингу ФІФА
19:26
вибухи вночі
Сили оборони уразили низку важливих обʼєктів росіян у Криму
19:17
Ексклюзив
зеленський трамп
Не думаю, що Трамп буде схиляти до чогось Зеленського, - нардеп Княжицький
19:10
Ексклюзив
Транзитом через "Дружбу" з Орбаном: як Путін може добратися до Трампа у Будапешт. Пояснюємо
18:35
Інтерв’ю
Маргарита Бурковська
Від світла софітів до служби у ЗСУ: як акторка Рита Бурковська знайшла свою роль у 3 армійському корпусі
18:34
Андрій Сибіга
Словаччина надасть Україні пакет енергетичного обладнання на 500 тис. євро
18:17
Ексклюзив
Трамп і Путін
Якщо президент Трамп вирішить надати "томагавки", Путін не піде на ескалацію, - генерал бундесверу у відставці Вольскі
18:01
OPINION
І Трамп, і Путін поки що торгують повітрям
17:42
Ексклюзив
ФСБ
Діяльність російських спецслужб на Заході виявилася малоефективною, - екскерівник ЦРУ Данненберг
17:42
Скотт Бессент
Трамп розраховує, що Японія припинить купувати російські енергоносії, - Бессент
17:35
Оновлено
"Полісся" - "Шахтар", Микола Матвієнко ( з м'ячем)
"Оболонь" перемогла "Полтаву" в УПЛ. Результати й розклад матчів 9-го туру
17:16
Ексклюзив
Трамп і Путін на Алясці 15 серпня
Путін змушений йти на конкретні кроки для зустрічі з Трампом у Будапешті, - Портников
16:32
Оновлено
Юлія Свириденко та Роберт Фіцо
Фіцо на зустрічі зі Свириденко підтримав вступ України до ЄС
16:07
Трамп і Путін
Трамп підвищував голос і погрожував піти через "лекцію" Путіна про Рюрика, - FT розповіло нові деталі саміту на Алясці
16:03
OPINION
Трамп і Зеленський: ефект несподіванки зник
15:44
Ексклюзив
Терапевтичний сад, ВДНГ
Відновитися фізично та емоційно: на ВДНГ у Києві відкрили Терапевтичний сад
15:33
Петер Сіярто
Угорщина прийме Путіна попри ордер МКС на арешт: в Орбана зробили заяву
15:28
Ексклюзив
Зеленський Трамп
"Як тільки Путін погодиться на припинення вогню, Трамп почне тиснути на Зеленського": Портников пояснив, що може вимагати президент США
14:52
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:24
збили власний винищувач Су-30
Росіяни збили власний винищувач Су-30СМ над ТОТ Криму
14:07
трамп путін
Орбан запропонував Путіну допомогу з організацією зустрічі з Трампом в Будапешті, в Кремлі підтвердили, що вона може відбутися впродовж двох тижнів
14:05
OPINION
Про що взагалі можна домовлятися з Путіним?
13:23
погода, опади, дощь
Різке похолодання, дощі, а подекуди можливий мокрий сніг: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода на вихідних
13:07
Марк Карні
"Зробимо все необхідне": Карні вважає, що НАТО мусить збивати літаки РФ, які порушують повітряний простір країн Альянсу
12:56
Оновлено
наслідки російських ударів по об'єктах енергетики
У багатьох областях запроваджені аварійні відключення світла: ситуація в енергосистемі 17 жовтня
12:47
PR
Програма єОселя
Девелопер blago став лідером у Західній Україні за кількістю наданих кредитів програми "єОселя"
12:26
В Дії тимчасово будуть недоступними послуги ДРАЦС: обмеження стосуються семи областей
12:08
OPINION
Будапештська пастка
12:05
Кріштіану Роналду
Forbes оприлюднив новий рейтинг найбільш високооплачуваних футболістів світу. Хто лідирує
11:41
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трамп буде якомога довше розігрувати карту Tomahawk, - авіаційний експерт Криволап
11:26
світ, міжнародний огляд
Брязкання зброєю завершилось безрезультатно, а розмова Трампа з Путіном стала для Києва неприємним сюрпризом. Акценти світових ЗМІ 17 жовтня
11:19
Зеленський у США зустрівся з виробниками Patriot та керівниками енергокомпаній
10:52
окупанти, оркі, російські солдати
Росіяни просунулись поблизу трьох населених пунктів на Запоріжжі та Донеччині, - DeepState
10:37
На Одещині вантажівка наїхала на двох військовослужбовців біля блокпосту: обидва чоловіки загинули
10:36
Ексклюзив
Володимир Омелян
Це відчайдушна спроба Росії відсунути неминуче фіаско: Омелян про розмову Путіна з Трампом
10:13
Оновлено
Росія атакувала Україну ударними БПЛА: в Кривому Розі горіло промислове підприємство, у Чернігові — влучання в транспортну інфраструктуру
10:10
Ексклюзив
Володимир Миколаєнко
Зараз іноді в Україні така ситуація, яка була в 14-му році, - ексмер Херсона Миколаєнко
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV