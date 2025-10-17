За добу війни в Україні РФ втратила 5 танків, 10 бронемашин та 730 військових
Протягом минулої доби 16 жовтня російська окупаційна армія на війні проти України втратила 730 військовослужбовців. Сили оборони знешкодили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.10.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1128030 (+730) осіб;
- танків – 11266 (+5) од;
- бойових броньованих машин – 23394 (+10) од;
- артилерійських систем – 33748 (+35) од;
- РСЗВ – 1520 (+0) од;
- засоби ППО – 1228 (+1) од;
- літаків – 427 (+0) од;
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 71025 (+588);
- крилаті ракети – 3864 (+5);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 64541 (+73);
- спеціальна техніка – 3978 (+1);
Дані уточнюються.
- У четвер, 16 жовтня, російська армія запустила ударні безпілотники по території України. В Кривому Розі пролунало 10 вибухів, працювала ППО.
