Росія атакує Україну ударними БПЛА: ситуація ввечері 16 жовтня
У четвер, 16 жовтня, російська армія запустила ударні безпілотники по території України
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
О 18:55 дрони зафіксували на півночі Чернігівщини, а інша група БПЛА на сході Дніпровщини рухалася в західному напрямку. О 19:21 безпілотники також помітили в напрямку Харкова з півночі.
Новина доповнюватиметься
- Біла Церква
