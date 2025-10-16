Росія атакує Україну ударними БПЛА: ситуація ввечері 16 жовтня

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

О 18:55 дрони зафіксували на півночі Чернігівщини, а інша група БПЛА на сході Дніпровщини рухалася в західному напрямку. О 19:21 безпілотники також помітили в напрямку Харкова з півночі.

Новина доповнюватиметься