На сьогодні у ворога немає сил наступати на Харків, - військовий оглядач Попович

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Наступ противника на Куп'янськ фактично йде вже пів року, були спроби ворога ще влітку. А взагалі окупанти минулого року в межах наступу тоді ще на Бахмут у виконанні ПВК Вагнера планували йти на Куп'янськ. А зараз ми бачимо кожного дня, що Лимансько-Куп'янський напрямок є однією з найгарячіших точок фронту. Тобто ворожі намагання наступати на Харківщину вже йдуть, а саме на Лимансько-Куп'янський напрямок. Якщо ми говоримо про наступ на Харків з боку Бєлгорода, про що йшлося в іноземних виданнях, то на сьогодні у противника немає достатньо сил, щоб наступати на таке місто, як Харків", - зауважив військовий оглядач.

За його словами, вороже угруповання військ з Бєлгорода нараховує близько 12 тис. особового складу, менш як 100 танків, понад 300 різних артилерійських систем – цього всього абсолютно недостатньо, аби штурмувати місто-мільйонник Харків.

"Давайте порівняємо з іншими напрямками та подивимося на той самий Лимансько-Куп'янський напрямок, де угруповання противника станом на літо нараховувало близько 100 тис. особового складу. Зараз близько 50 тис. осіб наступає на Авдіївку. І які в них здобутки? Зрозуміло, що нам захист дається великою ціною, бо ворог переважає в живій силі. Але порахуємо, якщо вони так наступають на Куп'янськ, Авдіївку, Бахмут, то яких успіхів окупанти можуть досягнути, наступаючи таким чином на Харків? На цей час у ворога немає достатньо сил, щоб наступати на Харків, і зараз немає ознак того, що такі сили будуть більшими на цьому напрямку", - резюмував Денис Попович.