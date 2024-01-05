Синєгубов розповів, чи можливий повторний наступ окупантів на Харків
Концентрації біля кордону з Україною російських військових підрозділів, здатних до наступальних дій на Харків, наразі не зафіксовано
Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, РФ здійснює безпрецедентні масовані обстріли населених пунктів поблизу кордону. За останні два дні туди прилетіли десятки ракет С-300. Зафіксовані влучання в житлові будинки та інші об'єкти цивільної інфраструктури.
"Для того, щоб говорити про будь-який наступ чи плани ворога, він має сконцентрувати свої військові підрозділи в тому чи іншому напрямку. Наразі такої концентрації немає. Проте ситуація може змінюватися щохвилини й ми, звичайно, уважно стежимо за цим", - сказав Синєгубов.
Він висловив сумнів у тому, що РФ відмовилася від наміру окупувати Харків.
"Ми розуміємо, що ворог від своїх намірів щодо можливого відбиття територій, які він втратив восени 2022 року, а також щодо міста Харкова, не відмовився. Маємо бути готові завжди", - резюмував чиновник.
- Наприкінці грудня 2023 року Синєгубов казав, що головною метою російських окупантів наразі є контроль над Куп'янськом-Вузловим.
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