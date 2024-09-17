На ТОТ Донеччини окупанти запровадили комісію за комуналку, - Нацспротив

Про це інформує Центр національного спротиву.

Вказано, що з 1 жовтня так звана пошта Донбасу нараховуватиме комісію при прийомі платежів за житлово-комунальні послуги.

"Тож мешканцям тимчасово окупованої Донеччини тепер доведеться платити за послуги, які на практиці майже не надаються, на 1,5% більше. Щобільше, комісія у будь-якому випадку має становити не менше 20 російських грошових папірців. Чим зумовлене таке покращення окупанти не пояснюють", - йдеться у повідомленні.

У Нацспротиві нагадали, що тим часом у мешканців Кіровського району тимчасово окупованого Донецька відсутнє водопостачання. Попри це їм досі приходять квитанції на оплату водопостачання.