Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією На ТОТ Донеччини окупанти запровадили комісію за комуналку, - Нацспротив

На ТОТ Донеччини окупанти запровадили комісію за комуналку, - Нацспротив

Ольга Бабишена
17 вересня, 2024 вiвторок
02:43
Війна з Росією рубль

У тимчасово окупованій Донецькій області росіяни з 1 жовтня вимагатимуть у мешканців комісію за комунальні платежі

Зміст

Про це інформує Центр національного спротиву. 

Вказано, що з 1 жовтня так звана пошта Донбасу нараховуватиме комісію при прийомі платежів за житлово-комунальні послуги.

"Тож мешканцям тимчасово окупованої Донеччини тепер доведеться платити за послуги, які на практиці майже не надаються, на 1,5% більше. Щобільше, комісія у будь-якому випадку має становити не менше 20 російських грошових папірців. Чим зумовлене таке покращення окупанти не пояснюють", - йдеться у повідомленні. 

У Нацспротиві нагадали, що тим часом у мешканців Кіровського району тимчасово окупованого Донецька відсутнє водопостачання. Попри це їм досі приходять квитанції на оплату водопостачання. 

  • 21 липня у тимчасово окупованому Донецьку фіксували перебої з постачанням води через відключення електроенергії у південних регіонах Росії. 
Теги:
Суспільство
Донеччина
окуповані території
окупанти
Читайте також:
Наслідки дронової атаки у райцентрі Раменське Московської області РФ
Автор Анатолій Буряк
15 вересня, 2024 неділя
"У мене чоловік на "СВО", він шокований": як жителі підмосковного Раменського сприймають удари дронами по багатоповерхівках
Автор Марія Науменко
16 вересня, 2024 понедiлок
Коктейль із сонячного спалаху, викиду корональної маси та корональної діри: науковці попередили про сильну геомагнітну бурю
Віталій Портников
Автор Тетяна Нижник
14 вересня, 2024 субота
Ми наближаємося до Третьої світової війни, Україна є лише проміжною частиною, - Портников
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.24
    Купівля 41.24
    Продаж 41.69
  • EUR
    Купівля 45.7
    Продаж 46.38
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
17 вересня
02:16
Оновлено
ППО
Росія запустила ударні БПЛА по території України: у Конотопі є влучання, вибухи пролунали у Сумах
01:58
малий бізнес
єДозвіл: в Україні 18 вересня запрацює Єдина державна електронна система дозвільних документів для бізнесу
01:19
мобільна гра від ДСНС "Рятівничок"
Навчатиме правил пожежної безпеки: надзвичайники з партнерами створили для дітей мобільну гру "Рятівничок"
00:28
НАТО
"Можливість застосування Україною далекобійних ракет НАТО є однією з найбільших загроз для планети": маніпуляції іноземних ЗМІ за 16 вересня
00:02
Ольга Стефанішина
Переговори з Єврокомісією про вступ України до ЄС визначать динаміку інтеграційного процесу у 2024-2025 роках - Стефанішина
2024, понедiлок
16 вересня
23:44
Держдеп США
"Оголошень щодо змін немає": У Держдепі США не готові оголосити про зняття обмежень на удари великої дальності по РФ
23:31
Ексклюзив
Лісова пожежа на Харківщині
Через російські обстріли на Харківщині виникли пожежі у декількох громадах, - начальник поліції Тимошко
23:23
ЗСУ
З початку доби відбулося 153 боєзіткнення: найгарячішим залишається Курахівський напрямок
22:40
ГУР
ГУР уразило російську військову базу в Сирії, - Kyiv Post
22:23
Єнс Столтенберг
Рішення щодо далекобійних ударів України по РФ залежить від "окремих союзників", - Столтенберг
22:09
Ексклюзив
зсу артилерія
Військовий експерт Селезньов заявив, що Україна може втратити контроль над Синьківкою
21:56
Ексклюзив
Війна з Росією, ЗСУ, військові
Що буде у разі втрати Вугледару, та які ризики існують для Запорізької області. Думка експерта
21:37
Організація Об'єднаних Націй, ООН
Війна має закінчитися з дотриманням територіальної цілісності України, - речник генсека ООН
21:26
Roshel Senator MRAP
Україна допустила до експлуатації канадський бронеавтомобіль Roshel Senator MRAP
21:12
ВАКС обрав ексголові Дніпропетровської ОВА Резніченку запобіжний захід у вигляді застави у 30 млн грн
21:11
Ексклюзив
зерно, зернова угода
Чи буде Україна із зерном: у Всеукраїнській аграрній раді розповіли про результати жнив
21:10
Оновлення iOS 18 офіційно випущено: які нові функції з'являться у власників iPhone
20:45
Гітанас Науседа
"Про інвестиції та оподаткування": президент Литви Науседа запропонував уряду денонсувати три угоди з Росією та Білоруссю
20:22
Державний кордон
Водії не повернулися в Україну: від системи "Шлях" відключили 16 перевізників
20:19
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Путін збільшує чисельність російської окупаційної армії, ЗСУ контратакують на Курщині. Колонка Сергія Згурця
20:14
Netflix оголосив про продовження "Емілі в Парижі" на 5-й сезон
20:04
"Лікарі без кордонів" заявили про вихід із Росії
20:03
війна проти РФ ЗСУ
Понад 100 боєзіткнень за добу: Зеленський назвав найгарячіші напрямки на фронті
20:01
OPINION
Дефляція життя
19:56
вагітна
Нейробіологи з США з'ясували, що під час вагітності в головному мозку жінки відбуваються глибокі зміни
19:51
Володимир Зеленський
Україна визначила необхідні пункти Плану перемоги у війні проти РФ, - Зеленський
19:51
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
Міністр оборони Нідерландів заявив про необхідність збивати російські дрони й ракети над країнами НАТО
19:49
Оновлено
кадр з пропагандистського фільму "Росіяни на війні"
Консул України в Торонто Ніколенко назвав відновлення показів "Росіян на війні" ударом по репутації TIFF
19:38
Рустем Умєров
Умєров обговорив з міністром оборони Естонії Певкуром закупівлю українських далекобійних дронів та ракет
19:31
Тарас Кремінь
З початку року на порушення мовного закону в інтернеті поскаржилися 421 раз: це вдвічі менше, ніж торік
19:20
Оновлено
Дональд Трамп
Біля Трампа у Флориді сталася стрілянина: підозрюваному висунули обвинувачення
19:13
Оновлено
землетрус
В Румунії стався землетрус: його відчули жителі Одеси
19:09
Режисерка фільму "Росіяни на війні" Трофімова потрапила до списку осіб, що загрожують нацбезпеці України
19:07
Олександр Лукашенко
З нагоди Дня народної єдності: Лукашенко помилував 37 людей, засуджених за екстремізм
18:58
Зеленський
Заслухав розвідку щодо намірів окупантів і ситуації в їхніх лавах: Зеленський провів Ставку
18:57
Ексклюзив
бюджет
Завдяки реформам можна отримати від 600 до 1000 млрд грн додаткових надходжень у бюджет, - Длігач
18:43
погода осінь
У Києві два дні поспіль фіксують температурні рекорди
18:43
"Розірвання угоди про розміщення ВМС РФ": в очільника невизнаної Абхазії заявили про хакерську атаку на "президентський" сайт
18:40
Павло Гудімов
"Це такий жах": ексучасник "Океану Ельзи" Гудімов пригадав концерти гурту в РФ 
18:36
Дональд Трамп
"Через їхню риторику в мене стріляють": Трамп заявив, що на нього скоїли замах через висловлювання Байдена та Гарріс
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV