В окупованому Донецьку виникли проблеми з водою через відключення світла, - ЦНС

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що мешканці окупованого Донецька мають перебої з постачанням води, адже водогін Сіверський Донець - Донбас не функціонує через бойові дії. Через це окупанти два роки будували новий водогін з Дону, але його потужності проблему не вирішили й вода в Донецьку подається за графіками.

"Тепер же, через відключення світла у Росії насосні станції новозбудованого каналу вийшли з ладу й водогін зупинився повністю. На ремонт необхідні місяці й ситуація з водою на захоплених територіях погіршилась", - йдеться у повідомленні.