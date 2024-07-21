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В окупованому Донецьку виникли проблеми з водою через відключення світла, - ЦНС

21 липня, 2024 неділя
22:47
Війна з Росією гаряча вода

У тимчасово окупованому Донецьку фіксують перебої з постачанням води через відключення електроенергії у південних регіонах Росії

Зміст

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що мешканці окупованого Донецька мають перебої з постачанням води, адже водогін Сіверський Донець - Донбас не функціонує через бойові дії. Через це окупанти два роки будували новий водогін з Дону, але його потужності проблему не вирішили й вода в Донецьку подається за графіками.

"Тепер же, через відключення світла у Росії насосні станції новозбудованого каналу вийшли з ладу й водогін зупинився повністю. На ремонт необхідні місяці й ситуація з водою на захоплених територіях погіршилась", - йдеться у повідомленні.

  • На півдні Російської Федерації ввели графіки відключень світла через збій у роботі Ростовської атомної електростанції.
Теги:
Донецьк
окуповані території
окупанти
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