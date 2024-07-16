У Росії ввели графіки відключень електроенергії через збій на Ростовській АЕС
На півдні Російської Федерації ввели графіки відключень світла через збій у роботі Ростовської атомної електростанції
Про це повідомляють Интерфакс та РИА-Новости.
"В енергосистемі півдня Росії через збій у роботі генерувального обладнання на Ростовській АЕС, в умовах підвищених навантажень на енергосистему з метою збереження стійкості енергосистеми введено часові графіки обмеження споживання на 1,5 ГВт", - кажуть у федеральному міненерго.
Відомо, що світло також почали вимикати в Ростові-на-Дону, Кабардино-Балкарії, Карачаєво-Черкесії, а також в Дагестані.
Водночас у Росатомі повідомляли, що "енергоблок вимкнено дією автоматики через неполадки на турбогенераторі. Причини з'ясовуються, радіаційне тло в нормі".
Також росіяни вказують: тимчасове часткове обмеження електроенергії стосуватиметься північних, північно-східних та західних районів Ростовської області.
- 6 липня стало відомо, що на території Ростовської області запроваджується графік тимчасових відключень побутових споживачів через дефіцит потужності.
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