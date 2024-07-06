У Ростовській області РФ ввели графіки відключень світла: росіяни скаржаться, що не можуть приготувати їсти або ввімкнути кондиціонер

Про це повідомляє компанія "Россети Юг".

"На території Ростовської області запроваджено графік (узгоджений з міністерством промисловості та енергетики регіону) тимчасового відключення споживання", - йдеться у повідомленні.

У компанії запевнили споживачів, що після ліквідації дефіциту потужності графіки обмеження споживання буде скасовано та електропостачання буде продовжено в нормальному режимі.

Водночас місцеві телеграм-канали інформують, що росіяни другий день скаржаться на відсутність електроенергії у різних районах міста: "не працюють світлофори, а вдома не можна зігріти їжу та увімкнути кондиціонер". Вечорами знеструмленими бувають навіть центральні вулиці, передає канал "Новости Ростова На Дону".

Росіяни також скаржаться, що сайт Доненерго не відкривається й вони не можуть подивитися графіки.