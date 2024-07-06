У Ростовській області РФ ввели графіки відключень світла: росіяни скаржаться, що не можуть приготувати їсти або ввімкнути кондиціонер
На території Ростовської області запроваджується графік тимчасових відключень побутових споживачів через дефіцит потужності
Про це повідомляє компанія "Россети Юг".
"На території Ростовської області запроваджено графік (узгоджений з міністерством промисловості та енергетики регіону) тимчасового відключення споживання", - йдеться у повідомленні.
У компанії запевнили споживачів, що після ліквідації дефіциту потужності графіки обмеження споживання буде скасовано та електропостачання буде продовжено в нормальному режимі.
Водночас місцеві телеграм-канали інформують, що росіяни другий день скаржаться на відсутність електроенергії у різних районах міста: "не працюють світлофори, а вдома не можна зігріти їжу та увімкнути кондиціонер". Вечорами знеструмленими бувають навіть центральні вулиці, передає канал "Новости Ростова На Дону".
Росіяни також скаржаться, що сайт Доненерго не відкривається й вони не можуть подивитися графіки.
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