На ТОТ процвітає наркотрафік, який контролюється спецслужбами РФ, - заступник голови Бердянської райради Дудукалов

Про це він розповів в етері Еспресо

"Сьогодні в тимчасово окупованому Бердянську просто процвітає наркотрафік. Всі спецслужби РФ, які перебувають на ТОТ, займаються саме його організацією та контролем. Далі вони пропонують дистанційну роботу. Пропонують за такий підробіток $800 за тиждень. Мова йде про закладки. Зараз наркотрафік з території РФ на наші території дуже потужний. Фактично, йде засилля сюди людей, які займаються закладками по всіх тимчасово окупованих територіях", - розповів Дудукалов.

За словами Дудукалова, активізація наркоторгівлі на ТОТ розрахована на росіян, які приїхали у міста після окупації.

"Клієнтами такого продукту, в першу чергу, є ті, хто приїхав на цю територію. Простіше кажучи, ті хто спустився з Кавказьких гір. Очевидно, що в них більше грошей, ніж у місцевого населення. Саме тому така активізація наркотрафіку розрахована на них й ринок збуту працює", - додав він.