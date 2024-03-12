На ТОТ процвітає наркотрафік, який контролюється спецслужбами РФ, - заступник голови Бердянської райради Дудукалов
Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов повідомив, що в місті активізувалась торгівля наркотиками, яку повністю контролюють російські спецслужби
Про це він розповів в етері Еспресо
"Сьогодні в тимчасово окупованому Бердянську просто процвітає наркотрафік. Всі спецслужби РФ, які перебувають на ТОТ, займаються саме його організацією та контролем. Далі вони пропонують дистанційну роботу. Пропонують за такий підробіток $800 за тиждень. Мова йде про закладки. Зараз наркотрафік з території РФ на наші території дуже потужний. Фактично, йде засилля сюди людей, які займаються закладками по всіх тимчасово окупованих територіях", - розповів Дудукалов.
За словами Дудукалова, активізація наркоторгівлі на ТОТ розрахована на росіян, які приїхали у міста після окупації.
"Клієнтами такого продукту, в першу чергу, є ті, хто приїхав на цю територію. Простіше кажучи, ті хто спустився з Кавказьких гір. Очевидно, що в них більше грошей, ніж у місцевого населення. Саме тому така активізація наркотрафіку розрахована на них й ринок збуту працює", - додав він.
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