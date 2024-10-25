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На ТОТ Запоріжжя окупанти планують "націоналізувати" понад тисячу баз відпочинку, - Спротив

Юлія Лаврук
25 жовтня, 2024 п'ятниця
13:56
Війна з Росією Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році

Російські окупанти планують "націоналізувати" понад тисячу баз відпочинку на Азовському узбережжі

Зміст

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Там зазначили, що так званий губернатор Запорізької області Євген Балицький оголосив понад тисячу баз на Азовському морі "безхозними" і планує їх "націоналізувати". 

"Попри крайній термін для обліку нерухомості до 2028 року, кремлівський посіпака вже зараз "влаштовує" собі туристичний бізнес, виправдовуючи все потребою "робочих місць"", - йдеться у повідомленні.

У Спротиві також зазначили, що від початку вторгнення росіяни захоплювали найкращі пансіонати, а простіші об'єкти перетворювали на казарми для солдатів РФ.

  • В окупованому Криму так звана влада Севастополя ухвалила рішення про "націоналізацію" підприємства "Севастопольгаз".
Теги:
Новини
Україна
Росія
Запоріжжя
російська армія
Азовське море
окуповані території
окупанти
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