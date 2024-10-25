На ТОТ Запоріжжя окупанти планують "націоналізувати" понад тисячу баз відпочинку, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Там зазначили, що так званий губернатор Запорізької області Євген Балицький оголосив понад тисячу баз на Азовському морі "безхозними" і планує їх "націоналізувати".

"Попри крайній термін для обліку нерухомості до 2028 року, кремлівський посіпака вже зараз "влаштовує" собі туристичний бізнес, виправдовуючи все потребою "робочих місць"", - йдеться у повідомленні.

У Спротиві також зазначили, що від початку вторгнення росіяни захоплювали найкращі пансіонати, а простіші об'єкти перетворювали на казарми для солдатів РФ.