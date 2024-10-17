У Криму окупанти "націоналізували" підприємство "Севастопольгаз"

Про це повідомив так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

"Сьогодні вранці на засіданні уряду, яке пройшло в закритому режимі, ухвалили рішення про перехід власності українських олігархів - ПАТ "Севастопольгаз" у державну власність", - написав Развожаєв.

За його словами, наразі на підприємстві призначена тимчасова адміністрація з-поміж співробітників Севастопольгазу, сформована урядом.

Участь у "націоналізації" підприємства брали директор Федеральної служби безпеки РФ Олександр Бортніков та генеральний прокурор Росії Ігор Краснов.

Telegram-канал "Кримський вітер" також писав, що вранці будівлю Севастопольгазу було оточено російськими силовиками, там проводилися обшуки.