У Криму окупанти "націоналізували" підприємство "Севастопольгаз"
В окупованому Криму так звана влада Севастополя ухвалила рішення про "націоналізацію" підприємства "Севастопольгаз"
Про це повідомив так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.
"Сьогодні вранці на засіданні уряду, яке пройшло в закритому режимі, ухвалили рішення про перехід власності українських олігархів - ПАТ "Севастопольгаз" у державну власність", - написав Развожаєв.
За його словами, наразі на підприємстві призначена тимчасова адміністрація з-поміж співробітників Севастопольгазу, сформована урядом.
Участь у "націоналізації" підприємства брали директор Федеральної служби безпеки РФ Олександр Бортніков та генеральний прокурор Росії Ігор Краснов.
Telegram-канал "Кримський вітер" також писав, що вранці будівлю Севастопольгазу було оточено російськими силовиками, там проводилися обшуки.
- Міністерство оборони Великої Британії повідомляло, що українські атаки продовжують поступово погіршувати російські військові можливості у тимчасово окупованому Криму.
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