Британська розвідка назвала основні цілі України в окупованому Криму

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Як нагадали у розвідці, Генеральний штаб України підтвердив, що 7 жовтня Україна завдала удару по морському нафтовому терміналу у Феодосії в окупованому Криму. Раніше, у березні 2024 року, цей термінал також був атакований українськими безпілотниками.

"Українські атаки продовжують поступово погіршувати російські військові можливості на Кримському півострові. Цілі, нанесені у 2024 році, також включали системи протиповітряної оборони, аеродроми, командні центри, військово-морські об’єкти, об’єкти логістики та перетин Керченської протоки", - йдеться у повідомленні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 October 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/s4Afy1P5av #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/EdqJROQ6VE — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) October 17, 2024

Що відомо

У ніч на понеділок, 7 жовтня, у Криму пролунали вибухи. На нафтобазі у Феодосії сталося загоряння через атаку дронів Сил оборони України.

Згодом стало відомо, що на території нафтового термінала, який вночі 7 жовтня успішно атакували Сили оборони України, була уражена система ППО "Панцир-С1". Вона перебувала на території нафтобази в порту Феодосії з осені 2022 року.

Партизанський рух "Атеш" пізніше повідомляв, що знищення нафтобази у Феодосії призвело до серйозного дефіциту палива для ЗС РФ у тимчасово окупованому Криму.