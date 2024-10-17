Британська розвідка назвала основні цілі України в окупованому Криму
Українські атаки продовжують поступово погіршувати російські військові можливості у тимчасово окупованому Криму. Під ударами Сил оборони опинилися аеродроми й командні центри
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
Як нагадали у розвідці, Генеральний штаб України підтвердив, що 7 жовтня Україна завдала удару по морському нафтовому терміналу у Феодосії в окупованому Криму. Раніше, у березні 2024 року, цей термінал також був атакований українськими безпілотниками.
"Українські атаки продовжують поступово погіршувати російські військові можливості на Кримському півострові. Цілі, нанесені у 2024 році, також включали системи протиповітряної оборони, аеродроми, командні центри, військово-морські об’єкти, об’єкти логістики та перетин Керченської протоки", - йдеться у повідомленні.
Що відомо
У ніч на понеділок, 7 жовтня, у Криму пролунали вибухи. На нафтобазі у Феодосії сталося загоряння через атаку дронів Сил оборони України.
Згодом стало відомо, що на території нафтового термінала, який вночі 7 жовтня успішно атакували Сили оборони України, була уражена система ППО "Панцир-С1". Вона перебувала на території нафтобази в порту Феодосії з осені 2022 року.
Партизанський рух "Атеш" пізніше повідомляв, що знищення нафтобази у Феодосії призвело до серйозного дефіциту палива для ЗС РФ у тимчасово окупованому Криму.
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