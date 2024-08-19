На ТОТ Запорізької області РФ оголосила понад 100 тис. одиниць нерухомості українців "безхазяйними", - Федоров
Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Запорізької області визнали понад 100 тис. одиниць української нерухомості, зокрема й бази відпочинку, "безхазяйними"
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Вони відбирають масово квартири. Подомові обходи майже закінчилися. Поквартирні й побудинкові обходи також закінчилися. Сьогодні ворог лише на тимчасово окупованих територіях Запорізької області "безхазяйними" визнав більш ніж 100 тис. одиниць нерухомого майна", - заявив він.
Федоров зауважив, що окупанти оголосили "безхазяйними" як квартири українців, так і бази відпочинку на ТОТ регіону. Очільник ОВА підкреслив, що "безхазяйну" нерухомість росіяни "націоналізують", після чого передають новоприбулим громадянам РФ.
Водночас Федоров додав: загарбники забирають житло в першу чергу в тих українців, які виїхали з тимчасово окупованих територій.
"Але навіть якщо у квартирі хтось живе, але не має документів, що підтверджують право власності, ризик бути вигнаним дуже високий", - написав він.
- 22 липня стало відомо, що колаборанти на тимчасово окупованих територіях Херсонської області створили спеціальний житловий фонд "безхазяйного" житла, щоб відбирати в українців нерухомість.
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