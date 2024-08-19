На ТОТ Запорізької області РФ оголосила понад 100 тис. одиниць нерухомості українців "безхазяйними", - Федоров

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Вони відбирають масово квартири. Подомові обходи майже закінчилися. Поквартирні й побудинкові обходи також закінчилися. Сьогодні ворог лише на тимчасово окупованих територіях Запорізької області "безхазяйними" визнав більш ніж 100 тис. одиниць нерухомого майна", - заявив він.

Федоров зауважив, що окупанти оголосили "безхазяйними" як квартири українців, так і бази відпочинку на ТОТ регіону. Очільник ОВА підкреслив, що "безхазяйну" нерухомість росіяни "націоналізують", після чого передають новоприбулим громадянам РФ.

Водночас Федоров додав: загарбники забирають житло в першу чергу в тих українців, які виїхали з тимчасово окупованих територій.

"Але навіть якщо у квартирі хтось живе, але не має документів, що підтверджують право власності, ризик бути вигнаним дуже високий", - написав він.