На ТОТ Херсонщини колаборанти створили фонд "безхазяйного" житла, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Наголошується, що ворог створив такий фонд, аби відбирати помешкання на ТОТ Херсонщини в їхніх законних власників.

Зазначено: окупанти визнають житло "безхазяйним", якщо його господарі відсутні вдома протягом декількох місяців. Водночас ЦНС додає, що в майбутньому росіяни планують використовувати відібрані помешкання, аби заселяти туди "героїв" так званої СВО чи завезених представників РОА.

"Раніше так звана "Народна рада ЛНР" розглядала внесення змін до місцевого "закону", за яким окупаційні адміністрації здійснюють виявлення, використання та визнання права муніципальної власності муніципальних утворень на житлові приміщення, що мають ознаки "безхазяйного майна", - підкреслюють у Спротиві.