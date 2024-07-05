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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни вигадали нову схему відбирання житла на ТОТ Херсонщини, - Спротив

5 липня, 2024 п'ятниця
18:59
Війна з Росією Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році

Російська Федерація прагне на тимчасово окупованих територіях Херсонської області відбирати помешкання в українців шляхом визнання їх аварійними

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Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Окупанти тепер цілком "законно" можуть відібрати житло навіть у тих мешканців тимчасово окупованих територій України, які не виїхали і навіть оформили право власності на нерухомість відповідно до російського законодавства", - інформує ЦНС.

Зазначається, що для цього РФ повинна визнати українське помешкання аварійним. Зокрема, російська адміністрація на ТОТ Херсонської області підготувала законопроєкт стосовно виселення людей з їхніх квартир чи будинків, які ворог додасть до списку аварійних.

Водночас критерії визнання будівель в аварійному стані влада окупантів не зазначає.

"Втім, зважаючи на попередній досвід, окупанти привласнюють собі будь-яку нерухомість, яка їм впаде в око. Для цього просто житло "націоналізовують", - додає Спротив.

  • 26 травня стало відомо, що російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Запорізької області розпочали нову хвилю "націоналізації" майна українців. Ворог оголошує нерухомість "безгосподарчою", якщо власники не сплачували комунальні послуги протягом року.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Херсонщина
окуповані території
окупанти
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