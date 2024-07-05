Росіяни вигадали нову схему відбирання житла на ТОТ Херсонщини, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Окупанти тепер цілком "законно" можуть відібрати житло навіть у тих мешканців тимчасово окупованих територій України, які не виїхали і навіть оформили право власності на нерухомість відповідно до російського законодавства", - інформує ЦНС.

Зазначається, що для цього РФ повинна визнати українське помешкання аварійним. Зокрема, російська адміністрація на ТОТ Херсонської області підготувала законопроєкт стосовно виселення людей з їхніх квартир чи будинків, які ворог додасть до списку аварійних.

Водночас критерії визнання будівель в аварійному стані влада окупантів не зазначає.

"Втім, зважаючи на попередній досвід, окупанти привласнюють собі будь-яку нерухомість, яка їм впаде в око. Для цього просто житло "націоналізовують", - додає Спротив.