Росіяни вигадали нову схему відбирання житла на ТОТ Херсонщини, - Спротив
Російська Федерація прагне на тимчасово окупованих територіях Херсонської області відбирати помешкання в українців шляхом визнання їх аварійними
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Окупанти тепер цілком "законно" можуть відібрати житло навіть у тих мешканців тимчасово окупованих територій України, які не виїхали і навіть оформили право власності на нерухомість відповідно до російського законодавства", - інформує ЦНС.
Зазначається, що для цього РФ повинна визнати українське помешкання аварійним. Зокрема, російська адміністрація на ТОТ Херсонської області підготувала законопроєкт стосовно виселення людей з їхніх квартир чи будинків, які ворог додасть до списку аварійних.
Водночас критерії визнання будівель в аварійному стані влада окупантів не зазначає.
"Втім, зважаючи на попередній досвід, окупанти привласнюють собі будь-яку нерухомість, яка їм впаде в око. Для цього просто житло "націоналізовують", - додає Спротив.
- 26 травня стало відомо, що російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Запорізької області розпочали нову хвилю "націоналізації" майна українців. Ворог оголошує нерухомість "безгосподарчою", якщо власники не сплачували комунальні послуги протягом року.
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