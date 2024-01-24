На війні проти РФ загинули двоє білоруських добровольців
У другій половині січня в Україні загинули двоє білоруських військових, які воювали у лавах ЗСУ проти російських окупантів
Про це пише білоруська служба "Радіо Свободи".
Зазначається, що позивні й частини, де служили білоруські добровільці, не розголошують з метою безпеки.
Натомість з початку повномасштабного вторгнення на фронті загинули щонайменше 38 білоруських добровольців, які воювали на боці України проти російських окупантів.
- Басманний районний суд Москви минулого тижня заочно заарештував трьох іноземців, які воювали на боці ЗСУ. Усіх звинувачують у найманстві.
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