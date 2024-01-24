На війні проти РФ загинули двоє білоруських добровольців

Про це пише білоруська служба "Радіо Свободи".

Зазначається, що позивні й частини, де служили білоруські добровільці, не розголошують з метою безпеки.

Натомість з початку повномасштабного вторгнення на фронті загинули щонайменше 38 білоруських добровольців, які воювали на боці України проти російських окупантів.