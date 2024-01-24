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Війна з Росією: хроніка
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На війні проти РФ загинули двоє білоруських добровольців

24 січня, 2024 середа
13:11
Війна з Росією білорусь та Україна

У другій половині січня в Україні загинули двоє білоруських військових, які воювали у лавах ЗСУ проти російських окупантів

Про це пише білоруська служба "Радіо Свободи".

Зазначається, що позивні й частини, де служили білоруські добровільці, не розголошують з метою безпеки.

Натомість з початку повномасштабного вторгнення на фронті загинули щонайменше 38 білоруських добровольців, які воювали на боці України проти російських окупантів.

  • Басманний районний суд Москви минулого тижня заочно заарештував трьох іноземців, які воювали на боці ЗСУ. Усіх звинувачують у найманстві.
Теги:
Білорусь
ЗСУ загиблі
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